Le piante di limone sono tra i vegetali più apprezzati in assoluto grazie alla loro eleganza e al loro profumo inconfondibile. Inoltre, le piante di limone sono particolarmente amate grazie alla loro capacità di abbellire gli spazi esterni che siano giardini o balconi.

I limoni, come tutte le piante, hanno una ciclicità e un bioritmo naturale e con l’avvento della primavera ci si prepara a vederli fiorire. Tuttavia per avere piante di limone gonfie di frutti sarà necessario mettere in pratica qualche accorgimento per una primavera fiorita.

Prima fioritura

Quelle di marzo sono le prime fioriture che vediamo comparire sui limoni. Tuttavia per stimolare questo fenomeno dovremo assicurarci di aver messo in atto alcuni passaggi. Ad esempio il primo trucco potrebbe risiedere nelle quantità e qualità del concime. Spesso per far crescere in salute le piante ci si orienta verso fertilizzanti dall’alto contenuto di azoto che però potrebbero giocarci a sfavore. Infatti i concimi azotati sono funzionali alla crescita della pianta, ovvero del fusto e dell’apparato radicale, a discapito dei fiori. Dunque se vogliamo che la nostra pianta di limone fiorisca più rapidamente sarebbe consigliabile prediligere concimi e terreni a basso contenuto di azoto.

Scelta del concime

Se da un lato sarebbe consigliabile ridurre la quantità di azoto, sarebbe altrettanto indicato optare per concimi a base di potassio e fosforo. Questi 2 elementi, a differenza dell’azoto, risulterebbero più incidenti nelle fasi di fioritura, allegagione e fruttificazione. Una quantità bilanciata di potassio e fosforo, dunque, aiuterà ad ottenere un’abbondante fioritura primaverile ed una generosa raccolta di frutti. È possibile acquistare concimi specifici o, in alternativa, agire con rimedi naturali come le bucce di banana.

Per avere piante di limone gonfie di frutti e fiori in primavera ecco 5 eccezionali segreti

Luce, acqua e potature risultano altrettanto fondamentali. Per avere una pianta florida in primavera dovremo assicurare la giusta quantità di luce al limone, almeno 4 ore al giorno.

Allo stesso modo anche l’acqua è fondamentale, specialmente nelle fasi primaverili in cui i limoni vengono rinvasati. Facciamo in modo di innaffiare regolarmente le piante ma facendo in modo che il terreno sia bene asciutto tra un’irrigazione e l’altra. Per evitare potenziali marcescenze della pianta possiamo innaffiare una volta ogni settimana.

Infine se avremo abbondanti produzioni di frutti sarà importante alleggerire la pianta dopo circa 70 giorni dalla fioritura dai propri frutti. Questo alleggerirà il carico sulla pianta impedendo una scarsa produzione l’anno successivo e una maggior salute della pianta nell’anno in corso.

