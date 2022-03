Fare nuove amicizie dopo i 40 anni è semplice, ecco 5 modi pratici per incontrare persone e creare legami profondi

Avere legami di amicizia solidi, duraturi e sinceri è uno dei modi migliori per mantenerci attivi dal punto di vista mentale e anche fisico. Le vere amicizie sono preziose per il nostro benessere emotivo e psicologico, ed è importante coltivare questi legami a tutte le età, fin da bambini. Ma se in piena età adulta vogliamo fare nuove amicizie, da dove possiamo cominciare? Ci sono dei metodi davvero semplici per incontrare persone nuove.

Analizziamo la nostra routine quotidiana

Chiediamoci che tipo di amicizie vogliamo fare, e per quale motivo. Magari ci siamo appena trasferiti in una nuova città, abbiamo cambiato lavoro, siamo reduci da un divorzio, oppure semplicemente vogliamo ampliare il nostro circolo di conoscenze. Esaminiamo quali sono i nostri interessi. Vogliamo dei compagni di avventure? Qualcuno con cui prendere un caffè al bar? Quanto tempo siamo disposti a investire per coltivare nuove amicizie? A seconda di come rispondiamo a queste domande, potremo indirizzare la nostra ricerca nel modo più appropriato. Vediamo come utilizzare cinque semplicissimi strumenti, che ci aiutano a incontrare persone nuove in maniera spontanea nella vita di tutti i giorni.

Fare nuove amicizie dopo i 40 è semplice, ecco 5 modi pratici per incontrare persone e creare veri legami

Il primo modo per fare nuove amicizie è molto semplice: iscriviamoci a un corso pratico o a un ciclo di lezioni su qualche argomento che ci interessa. Prenderemo due piccioni con una fava: impareremo qualcosa in più su un argomento che già amiamo, e incontreremo altre persone che condividono i nostri stessi interessi con cui è probabile che andremo d’accordo.

Il secondo consiglio per conoscere nuove persone è quello di partecipare a eventi locali. Tutti i Comuni di Italia, dalle grandi città ai più piccoli paesini, organizzano attività culturali, feste, e iniziative di ogni genere. Partecipiamo alle attività locali, dove potremo incontrare e chiacchierare con molte persone diverse.

Un terzo modo per creare nuovi rapporti è quello di fare volontariato. Questo è uno dei modi migliori per creare legami profondi con nuove persone. Ci sono moltissime cause che hanno bisogno di volontari. Possiamo occuparci di raccolte fondi, eventi benefici, animali, ambiente, e mille altre cose.

Gli altri due consigli

Il quarto consiglio è quello di sfruttare le nuove tecnologie. Utilizziamo, dunque, i social network per trovare persone che hanno i nostri stessi interessi. Strumenti come i gruppi Facebook, o MeetUp, o altri sono utilissimi per incontrarsi e coordinare attività con altre persone.

Infine, viaggiamo! Fare nuove amicizie dopo i 40 anni è più facile se siamo disposti a uscire dal nostro guscio. Recarci in un posto nuovo è il modo migliore per superare la timidezza e mettersi in contatto con nuovi amici. Non saremo in imbarazzo a chiedere l’assistenza di qualcuno in una città nuova che non abbiamo mai frequentato. Ed è da semplici interazioni quotidiane che possono nascere delle amicizie profonde. Sfruttiamo servizi online come Couchsurfing, Workaway (ecco un approfondimento su questo servizio), o ancora i gruppi Facebook per trovare nuovi amici lontano da casa.