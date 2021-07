Ecco come affrontare un lungo viaggio in questi giorni da bollino rosso senza impazzire

Siamo alle porte di agosto e l’estate entra finalmente nel vivo.

Molte famiglie stanno approfittando di questo weekend per attraversare la penisola e raggiungere le mete turistiche tanto desiderate.

Il mezzo preferito per viaggiare rimane sicuramente l’automobile, anche se poco conveniente, sia in termini economici che di tempo. Tuttavia, in molti casi, resta l’unica alternativa plausibile, dato che in alcune località è praticamente impossibile affidarsi ai mezzi pubblici.

Per viaggiare in auto, quindi, è necessario prepararsi con anticipo e non lasciare nulla al caso.

La cosa principale da fare, prima di intraprendere un lungo viaggio, è quella di effettuare un check-up completo all’automobile. Le parti da controllare con più attenzione sono le gomme, la batteria, i freni, il livello dei liquidi e le luci.

In secondo luogo, è sempre importante predisporre un kit di pronto soccorso, che può tornare utile in caso di necessità. Insieme a questo, non dimentichiamoci anche del triangolo di sicurezza e del giubbotto di segnalazione ad alta visibilità. Avere con sé questi elementi è obbligatorio, come previsto dall’art.162 del Codice della Strada.

Prima di salire a bordo, è anche importante decidere l’orario di partenza e pianificare le soste.

Il consiglio è quello di partire la mattina presto, per evitare il caldo cocente delle ore di punta e per scongiurare eventuali code e traffico. Per le soste, l’ideale sarebbe invece fermarsi ogni 4-5 ore, per sgranchire gambe e muscoli.

Per pianificare nel migliore dei modi l’itinerario ed il viaggio, possiamo fare affidamento alla tecnologia e scaricare le App necessarie.

Cosa fare durante il viaggio

Durante il viaggio è fondamentale anche bere costantemente. Quindi è essenziale portare con sé molta acqua, da tenere al fresco in apposite borse termiche.

Per quanto riguarda l’alimentazione, invece, il consiglio è quello di non mangiare troppo, per evitare pericolosi colpi di sonno. Quindi, consumiamo solo snack leggeri, accompagnati da frutta fresca.

Infine, col passare delle ore, il mal di schiena potrebbe diventare un grosso problema. Quindi, per il guidatore può tornare utile montare sul sedile un bel supporto lombare.

Quindi, ecco come affrontare un lungo viaggio in questi giorni da bollino rosso senza impazzire.