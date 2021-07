Le rose, nei secoli, sono state fonte d’ispirazione per artisti e poeti. Questo fiore sembra essere davvero molto antico, risale a milioni di anni fa ed ha origini nordiche. Otre ad avere un aspetto elegante e raffinato, i suoi petali sono anche commestibili, perfetti per insalate, formaggi o drink. Vivono bene in vaso ma la massima potenzialità la raggiungono se piantate nel terreno e in posti di campagna, dove l’aria è più pulita. Sopravvivono bene al caldo, ma il loro clima ideale è tra i 12 ed i 15 gradi, esposte al sole. In realtà le rose non sono molto difficili da coltivare, vederle fiorite in giardino o in balcone è uno spettacolo impagabile. Però può capitare che vengano attaccate da insetti, pidocchi ed acari, che ne minacciano la salute.

Pidocchi delle rose (afidi)

Gli afidi sono piccoli insetti lunghi 1-2 mm, solitamente di colore verde, che si nutrono della linfa delle rose. Si posizionano sotto le foglie o nei germogli, bloccano la crescita, deformano e infestano la pianta. Inoltre rilasciano la melata, che attrae formiche e funghi di vario genere.

Acari

Gli acari sono grandi nemici delle rose, sono molto piccoli e si riproducono velocemente. Riescono ad assorbire la clorofilla ed altre proprietà fondamentali della pianta, attaccando foglie, fiori e germogli. I danni evidenti sono visibili dalle foglie ingiallite, che diventano sempre più secche e dai boccioli che crescono deformati. Per eliminare questi fastidiosi esseri, spesso non è necessario ricorrere a soluzioni drastiche.

Ma questi insetti portafortuna fanno fiorire le nostre rose e le difendono da afidi e acari, sono degli antiparassitari naturali.

Coccinelle e api

Quando notiamo anomalie e insetti sulle nostre rose, dobbiamo intervenire. In aiuto arrivano due grandi alleati del giardino, utili alla lotta biologica. La coccinella, con i suoi colori vistosi, scoraggia gli insetti ad avvicinarsi, si nutre di afidi, acari ed altri insetti dannosi. Le api, impollinatori per eccellenza, invece sono fondamentali per la rosa, per la formazione del frutto, che contiene i semi. Oltre a regalare fioriture meravigliose alle rose, sono indispensabili anche per le altre piante del nostro orto e giardino.

