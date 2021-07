Chi ama il pesce lo apprezza per la sua carne leggera, dalla consistenza delicata, e per le sue mille ricette perfette per tutte le occasioni. Non tutti, però, si cimentano nel cucinarlo nel timore di un risultato mediocre. In realtà, cucinare il pesce è semplice se si acquisiscono le conoscenze e i segreti giusti per una riuscita ottimale. Quello che dobbiamo apprendere sono le tecniche per scegliere il pesce, pulirlo e prepararlo. La preparazione, però, richiede qualche trucco in più. Ecco, allora, il segreto per una frittura di pesce perfetta e leggera che non rimane sullo stomaco.

Il pesce prima di tutto

Il primo segreto per un piatto di pesce di successo è la freschezza della materia prima. Il pesce deve essere rigorosamente fresco. Il nostro pescivendolo di fiducia sicuramente ci verrà in aiuto, consigliandoci e indirizzandoci nella scelta. Se non sappiamo come pulirlo, possiamo sempre chiedere la pulizia del pesce nella stessa pescheria dove è stato acquistato. Una volta a casa, è importante lavare il pesce con cura sotto l’acqua fredda corrente e conservarlo in frigorifero.

Ecco il segreto per una frittura di pesce perfetta e leggera che non rimane sullo stomaco

Il fritto misto di pesce è un classico della cucina italiana perfetto per tutte le stagioni, ma particolarmente richiesto in estate. La frittura può essere di calamari, di gamberi oppure mista con calamari e gamberi insieme. Secondo altre ricette, invece, con triglie e alici. In caso di calamari, meglio comprarli interi e non già ad anelli (potrebbero non essere freschissimi). Nonostante stiamo parlando di frittura, però, con qualche trucco possiamo ottenere un piatto delicato e leggero, perfetto per un aperitivo e come seconda portata.

Abbiamo già visto la ricetta per una buonissima tempura più il segreto per avere una frittura perfetta con ingredienti non imbevuti di olio. Quindi, sappiamo già come preparare la panatura per una frittura croccante e gustosa. In un’altra occasione, invece, ci siamo chiesti come evitare la gommosità della carne dei frutti di mare e conservare una carne tenera. Questi accorgimenti ci permetteranno di preparare un ottimo piatto che saremo ben felici di presentare in tavola.

Ecco, però, l’ultimo segreto per una frittura che non rimanga sullo stomaco. Prima di impanare il cibo, aggiungete all’impasto qualche cucchiaino di aceto. Questo è il classico segreto della nonna, come sempre prezioso quanto efficace.