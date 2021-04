Le scarpe sono un accessorio fondamentale nel nostro outfit ed è importante scegliere attentamente come abbinarle per ogni occasione. La vita frenetica di tutti i giorni non ci permette di indossare sempre i tacchi alti che tanto ci piacciono. Così, ecco che i tradizionali stivaletti o i sandali col tacco medio hanno lasciato il posto alle sneakers, simili alle scarpe da tennis. Dai tessuti leggeri e colorati, le sneakers sono allegre e simpatiche ma soprattutto molto comode. In questi casi però si pensa che con un simile paio di scarpe sia impossibile essere eleganti. Sbagliato e Noi della Redazione spiegheremo come risultare chic e con charme pur indossando delle classiche (pseudo) tennis.

Ecco come abbinare le sneakers per essere sempre comode ma eleganti

L’abbinamento dell’estate prevede sneakers e gonna. Sì, proprio la tipica gonna che tutte le donne amano. Corta, media (detta “midi”) o lunga, questa combo è perfetta per passeggiare tutti i giorni, così come per andare al lavoro.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Vediamo però come abbinare le nostre scarpe ad ogni tipo di gonna.

Iniziamo dalle mini. In questo caso via libera alla fantasia, sia nei colori che nei modelli. Potremmo optare per una mini colorata oppure in ecopelle o ancora sportiva e a frange.

Le cose si complicano un po’ se abbiamo a che fare con le midi perché un minimo errore rischia di accorciare troppo la figura. Osservando le collezioni primavera-estate di grandi marchi come Alexander McQueen, notiamo subito il trucco per evitare questo effetto antiestetico. Si suggerisce infatti di garantire una continuità di colore tra la midi e la scarpa, così da non spezzare la figura e al contempo slanciarla.

La tanto amata gonna lunga

Andiamo ora alla più amata di tutte, la gonna lunga. Non importa che sia stretta o ampia, ciò che conta è che arrivi fino alla caviglia. L’abbinamento con le sneakers va di moda da ormai un po’ di anni ed è certamente il preferito da donne giovani e meno giovani.

Come per le mini, anche in questo caso via libera ai modelli e ai colori che preferiamo, in base alla corporatura e ai gusti personali.

Ecco come abbinare le sneakers per essere sempre comode ed eleganti e fare una bella figura in ogni occasione.