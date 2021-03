Quanto erano belli gli anni ’90. Pantaloni larghi, giacca di jeans, felpe dai colori sgargianti e occhiali a goccia erano il must di una generazione ormai vintage.

Con le sue fantasie e i suoi accessori eccentrici, ad oggi capita di avere un atteggiamento quasi bipolare verso alcuni abiti di quel tempo. Si passa infatti da una profonda nostalgia per la moda passata, all’orrore per capi d’abbigliamento che non indosseremmo nemmeno sotto minaccia.

Tra queste due categorie dei vestiti rimpianti da un lato e riprovevoli dall’altro, c’è un capo speciale che ha fatto impazzire le adolescenti del tempo. Non solo tante ragazze, ma anche molte giovani donne hanno sfoggiato le proprie gambe con un indumento tanto semplice quanto d’effetto.

Un classico della moda anni ’90 è tornato in voga e non potremo più farne a meno

Ecco che parliamo della minigonna di jeans, comoda, giovanile ma anche molto versatile. Di jeans scuro o chiaro, con i bottoni frontali o senza, è possibile trovarla di diversi modelli e fantasie.

Già protagonista dell’estate 2020, quest’anno la minigonna sembra riproporre il suo primato nel mondo del fashion. La sua semplicità ne fa un capo d’abbigliamento da poter utilizzare in ogni occasione e con gli accessori più adatti al caso specifico.

La sua specialità

La particolarità di questa minigonna sta nella capacità di stare bene su ogni corpo. Il jeans, come sappiamo, è un tessuto più rigido e meno sagomato rispetto ad altri. Ciò significa che anche chi è leggermente in carne o al contrario, poco formosa, può valorizzare il proprio fisico con una gonna o un pantalone di jeans.

D’altra parte il jeans, indipendentemente dalla sua forma (pantaloni, shorts, giacche, ecc.) ha una sua caratteristica che lo contraddistingue. Potremmo dire che è quasi “camaleontico” perché riesce a cambiare il suo aspetto in base alla circostanza. Così, possiamo usare la stessa gonna di jeans con delle sneakers o con un paio di décolleté e l’effetto sarà incredibile in entrambi i casi. La sua adattabilità ad ogni fisico e contesto è il motivo per cui tante donne la adorano. Ecco perché un classico della moda anni ’90 è tornato in voga e non potremo più farne a meno.