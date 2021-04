La frutta secca è fondamentale per una dieta sana ed equilibrata.

La società dei consumi ci stimola ad avere tutto e subito. Senza il minimo sforzo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Questa tendenza ha coinvolto anche il mondo del commercio della frutta secca.

Al supermercato si trovano mandorle, nocciole e noci già sgusciate e pronte all’utilizzo, in comodi sacchetti di plastica.

È davvero più conveniente acquistare questi prodotti? Ecco 3 ottimi motivi per cui è meglio acquistare frutta secca con il guscio.

È più saporita e più salutare

La frutta secca con il guscio mantiene molto di più il suo sapore e il suo aroma. Inoltre, restano inalterati tutti i valori nutrizionali e vengono conservate molto meglio le proprietà benefiche.

Dura più a lungo

I gusci sono i naturali involucri di questi prelibati frutti e sono anche il miglior modo per conservarli. La frutta secca con il guscio dura molto di più, rispetto a quella già sgusciata. Oltretutto non richiede particolari accortezze per essere conservata. Il guscio fa tutto.

Costa meno

L’illusione della velocità ha un prezzo. Le bustine di frutta secca sgusciata hanno un costo molto elevato.

Quindi si va a spendere di più, per comprare frutta meno saporita e meno energetica.

Ecco 3 ottimi motivi per cui è meglio acquistare frutta secca con il guscio

Se si prende la buona abitudine di comperare frutta secca con il guscio, mangiarla diventerà un piacevole momento di pausa, ogni giorno.

Senza contare che rompere il guscio e raccogliere il frutto, è un gesto così ancestrale e radicato, che di per sé produce una certa soddisfazione.

Perché si deve avere fretta nel fare qualunque cosa?

Oltretutto, chiunque possieda un barbecue, non si dimentichi che i gusci di frutta secca sono un ottimo combustibile. Invece di gettarli via, basterà raccoglierli in un contenitore ed utilizzarli per accendere il fuoco.

Perciò, ecco 3 ottimi motivi per cui è meglio acquistare frutta secca con il guscio.

Ogni delizia vuole il suo tempo.