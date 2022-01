Alberi bianchi, vette che brillano alla candida luce del sole: la montagna durante la stagione invernale diventa una vera e propria meta incantata. Il luogo ideale per chi ha voglia di trascorrere una pausa, staccando la spina dalla routine quotidiana. Che sia una breve gita fuoriporta in compagnia della famiglia o tra amici, sono tante le attività che possiamo fare sull’incantevole tappeto bianco. Nel nostro immaginario collettivo, la montagna imbiancata di neve la associamo ad una sola ed unica attività: lo sci. Ovviamente uno sport decisamente affascinante e interessante. Tuttavia, le discese bianche ci offrono infinite possibilità. Dalle ciaspolate al pattinaggio sul ghiaccio, dal trekking alle camminate. Attività queste decisamente da provare, e ce ne sono tante altre che proprio non possiamo lasciarci scappare.

Sono queste le 4 attività per gli sciatori in cerca di adrenalina pura da fare in montagna sulla neve

Un’attività da provare è la skibike, un ibrido tra i classici sci e la mountain bike. In questo caso non ci sono ruote, ci si lascia scivolare lungo le discese tra derapate e adrenalina allo stato puro. Ovviamente sempre muniti di caschetto di sicurezza, guanti e abbigliamento da neve. La skibike, nello specifico, è un telaio di una mountain bike posizionato -a seconda del modello- su due o tre sci. Può avere una sella e degli ammortizzatori come la cugina bicicletta, ma è senza freni e pedali. È senza dubbio un’esperienza da non perdere. Possiamo provare questa attività sulle Alpi, nella località sciistica di Livigno e sulle Dolomiti: a Madonna di Campiglio.

Fatbike

Gli appassionati delle due ruote non possono non provare la fatbike. Emozionanti discese in sella ad una bicicletta con copertoni larghi capaci di assicurare una presa maggiore sulla neve. Questa attività offre la possibilità di fare lunghe pedalate immersi appieno nella natura e lontani dalle classiche piste, dove si ammassano gli sciatori. Da provare sul Monte Amiata in Toscana o nel Parco Nazionale della Maiella in Abruzzo.

Airboard

Uno dei modi più entusiasmanti di vivere la neve è quello di lanciarsi a pancia in giù, come se fossimo su uno scivolo di un acquapark. È l’airboard, un mezzo gonfiabile simile ad un canotto da mare. Facile e leggero da trasportare, per le risalite da valle, ci permette di lanciarci sulle discese innevate e vivere un’esperienza a 360° con il vento in poppa. Un’emozionante attività che possiamo provare sulle Dolomiti in Trentino Alto Adige.

Skinsofà

Se invece amiamo il brivido ma vogliamo provare qualche attività meno spericolata, possiamo scendere a valle seduti su uno skinsofà. Un ibrido tra la nostalgica slitta in legno e il moderno monopattino che accontenta un po’ tutti i gusti. Un’esperienza da provare in Val Pusteria o a Scopello nella provincia di Vercelli, alla località sciistica dell’Alpe di Mera.

Dunque, sono queste le 4 attività per gli sciatori in cerca di adrenalina pura da fare in montagna sulla neve: esperienze uniche e da non perdere.

