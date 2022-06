Contro acidità di stomaco e digestione lenta ecco spiegato quale sarebbe il rimedio naturale semplice da realizzare suggerito da tutte le nonne

Le trasferte ed i viaggi estivi potrebbero portarci per qualche giorno lontani dalle nostre abitudini alimentari. Entreremo a contatto con ingredienti diversi o preparazioni nuove. Spezie, cotture e mix diversi dal solito. Ed in generale potremmo sempre avere bisogno di una soluzione per incentivare la digestione e combattere l’acidità. Questa si caratterizza solitamente per un processo infiammatorio che interessa la parete interna dell’intestino. Se non cronica, normalmente si associa all’ingestione di cibi irritanti o difficili da digerire. D’altronde non sempre ci portiamo dietro i nostri medicinali, ma ci può capitare di cercare semplicemente un rimedio semplice ed efficace.

Alle volte ci pensano delle spezie che naturalmente hanno delle proprietà sgonfianti. Basti pensare al decotto alla malva oppure alla funzione dei semi mediorientali molto utilizzati anche in Svezia per insaporire il caffè e migliorare la digestione. Di certo però non è necessario andare così lontano se dopo un pasto pesante ci serve assolutamente un rimedio contro acidità di stomaco e digestione lenta. Sarà molto più semplice trovare invece bicarbonato di sodio e limone. Alla base di un rimedio tanto semplice ed empirico, infatti c’è una spiegazione elementare ma efficace.

Un grande classico ma ecco spiegato perché funziona

Il semplice successo di questa combinazione deriva dalla composizione chimica dei due ingredienti. Il succo di limone è altamente acido, con un pH basso che anche inferiore al livello di 3. Al contrario il bicarbonato di sodio è una sostanza alcalina, che la combatte l’acidità. L’acido citrico di cui è ricco il limone si unisce in reazione con il bicarbonato, dando come risultato il citrato di sodio.

Questa sostanza peraltro viene utilizzata anche da farmaci da banco indicati proprio contro acidità di stomaco, dispepsia e iperacidità. Attenzione però a miscelare i due ingredienti solo occasionalmente e nelle proporzioni adeguate. Infatti troppo limone aggraverebbe il bruciore di stomaco, mentre troppo bicarbonato può causare reazioni non desiderate quali gas e diarrea.

Contro acidità di stomaco e digestione lenta ecco spiegato quale sarebbe il rimedio naturale semplice da realizzare suggerito da tutte le nonne

Ecco allora che potrebbe bastare una dose di mezzo cucchiaino da tè di bicarbonato e di succo di mezzo limone per circa 120 ml di acqua. Questa quantità corrisponde a poco più della meta della capienza di un normale bicchiere da pasto per l’acqua.

È raccomandabile ad ogni modo utilizzare questo rimedio solo occasionalmente, preferendo sempre, se possibile, gli antiacidi venduti in farmacia che presentano delle soluzioni più equilibrate sia per necessità saltuarie che anche per applicazioni costanti.

Approfondimento:

Contro colesterolo alto e pressione arteriosa elevata questo alimento ricco di proteine vegetali si candida ad alleato del cuore