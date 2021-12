WhatsApp è sicuramente nella lista delle applicazioni che quasi tutti utilizziamo ogni giorno. Questo perché è ormai diventata indispensabile per restare in contatto con amici, colleghi, familiari e conoscere nuove persone.

WhatsApp è un’applicazione in continuo aggiornamento, che è cambiata molto da quando è comparsa sul mercato. Anche l’anno prossimo dovrebbe essere ricco di novità, con l’introduzione di nuove funzionalità richiestissime anche dagli utenti.

Quindi, ecco le 5 nuove imperdibili funzionalità di WhatsApp che saranno presto disponibili sui nostri smartphone

La prima grande novità riguarda l’introduzione delle cosiddette Community, ossia la possibilità di creare una sorta di “gruppo dei gruppi”.

Grazie a questa nuova funzionalità, infatti, si potranno inserire all’interno di un maxi gruppo altri gruppi più piccoli. In questo modo, per gli amministratori sarà più semplice interagire con persone legate da un interesse comune.

Questo sistema rivoluzionerà il modo di lavorare, comunicare ed organizzarsi, anche perché potrebbe divenire tanto utile in tal senso, quanto ora lo sono i social network.

Un’altra novità che si introdurrà a breve, sarà la possibilità di aggiungere delle reaction ai messaggi. Grazie a questa funzione, si potrà reagire ad un messaggio in maniera più veloce, inserendo le emoji disponibili senza il bisogno di rispondere.

Questa modalità di risposta è già attiva su Messenger e su Instagram e finalmente approderà anche su WhatsApp.

Oltre a queste, verrà introdotta anche la possibilità di trascrivere i messaggi vocali. Questa novità, che deve ancora approdare su Android, su iOS è già disponibile da tempo.

In pratica, si inserirà una sezione apposita in cui si raccoglieranno tutti i testi trascritti dei messaggi vocali che abbiamo ricevuto. In questo modo, potremmo liberarci del fastidio di ascoltare interminabili audio noiosi e leggerli dopo con più calma.

Privacy e business

Per quanto riguarda la privacy, abbiamo già visto come scoprire quali sono i dati che WhatsApp detiene sul nostro conto. Tuttavia, la novità che verrà introdotta non riguarda il nostro rapporto con WhatsApp, ma quello con i nostri stessi contatti. Infatti, nei prossimi aggiornamenti si implementerà la possibilità di scegliere a chi far vedere le proprie informazioni. Ora come ora, le opzioni sono due: o mostrarle a tutti i contatti, oppure a nessuno. Con questa nuova funzionalità, invece, potremmo selezionare noi stessi chi potrà visualizzare l’immagine di profilo e le stories, e chi no.

Infine, è in arrivo un’importantissima funzionalità che può interessare soprattutto i proprietari di attività e di locali. Infatti, usando WhatsApp Business, sarà possibile verificare tutte le altre attività nelle vicinanze, suddivise per categorie.

Questa novità cambierà letteralmente il rapporto cliente-venditore e migliorerà sicuramente l’esperienza d’acquisto di prodotti e servizi. Quindi, ecco le 5 nuove imperdibili funzionalità di WhatsApp che saranno presto disponibili sui nostri smartphone.

