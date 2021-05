La brocca dell’acqua ogni tanto necessita di una pulizia. Quindi se si possiede la lavastoviglie, e non si ha voglia di lavarla a mano, si può inserire all’interno con altri piatti e fare partire l’elettrodomestico. Se non si ha la lavastoviglie allora si opta per il solito lavaggio a mano, che sarà sicuramente meno preciso rispetto a quello della lavastoviglie.

Entrambi però hanno un immenso problema

Infatti, questi tipi di lavaggio lasciano dei segni sulla bottiglia o caraffa in vetro quando si asciuga. E questi segni sono veramente brutti. Altri segni sono invece causati dal calcare dell’acqua quotidiana. Se non si lava almeno una volta a settimana la brocca, questa inizierà a macchiarsi. Ma per fortuna non ci sarà nessun residuo di sporco o macchie dentro le bottiglie di vetro se si usa questo miracoloso liquido per la pulizia.

Come avere delle bottiglie perfettamente asciutte e senza macchie

Vediamo ora tutti i passaggi da fare per avere delle bottiglie o caraffe in vetro trasparenti, senza segni o macchie di alcun tipo. La prima cosa da fare è lavarla normalmente, o in lavastoviglie o a mano, dipende dalle abitudini. Una volta lavata passiamo l’oggetto sotto l’acqua calda corrente del rubinetto e poi asciughiamo bene il vetro esterno.

Il liquido magico

Ora che è bella asciutta possiamo prendere dell’alcool etilico alimentare, da non confondere con quello denaturato. Versiamo un pochino di liquido nel tappo, che useremo come misurino, e poi versiamo l’alcool nella bottiglia. Chiudiamo la bottiglia e muoviamola energicamente. Poi, svuotiamo la bottiglia e lasciamola asciugare a testa in giù per circa 30 minuti. Ed ecco nessun residuo di sporco o macchie dentro le bottiglie di vetro se si usa questo miracoloso liquido per la pulizia. Dato che l’alcool alimentare ha un odore abbastanza forte, se dopo la prima asciugatura l’odore è ancora presente, si consiglia di risciacquare la bottiglia fino a quando non vi sarà più odore.

Approfondimento

Eliminare i cattivi e forti odori come quello di uovo dalla lavastoviglie è possibile seguendo questa guida.