A causa della pandemia il settore turismo ha subito un grosso calo del giro degli affari. Con l’estate 2021 si cerca di fare di tutto per arrivare ad una normalità, e far ripartire questo settore tanto danneggiato.

Facciamo notare che però qualcosa si sta realmente muovendo osservando le tante e interessanti offerte di lavoro che cercano molte figure professionali nel settore turismo.

Le offerte provengono da numerose località italiane, dal nord al sud e sono tante e varie.

Numerose sono le aziende che si rivolgono anche a portali Internet per la ricerca di collaboratori.

Per chi è interessato, basta inserire su alcuni siti (attenzione a controllare la serietà e l’affidabilità degli stessi) il proprio curriculum, ricercare con rapidità e in modo semplice le tantissime offerte di lavoro che provengono dalle migliori aziende del settore ed essere contattati.

Per avere un’idea sulle offerte di lavoro e le località, ne abbiamo scelto alcune che provengono da ogni parte d’Italia.

Ecco le tante e interessanti offerte di lavoro che cercano molte figure professionali nel settore turismo.

Quali sono i profili più ricercati? Le figure professionali indicate sono tante e diverse.

Cercasi aiuto cuochi

Si cercano aiuto cuochi per i bar, i villaggi turistici, hotel, ristoranti situati a Pescara, Jesolo, Rimini, Catanzaro, Sestola ( Modena), Cattolica, Campagnola Emilia (Reggio Emilia).

Cercasi camerieri di sala

Si cercano camerieri di sala non solo per i ristoranti, ma anche per gli hotel nei territori di Pozza di Fassa (Trento), Rimini, Pistoia, Cervia, Calderara di Reno (Bologna), Paderno del Grappa (Treviso), Verona.

Cercasi camerieri ai piani

Si richiedono camerieri ai piani per i villaggi turistici e per gli hotel residence nelle zone di Sarzana (La Spezia), Riccione, Selva di Val Gardena (Bolzano), Ravenna, Cervia e Courmayeur.

Cercasi cuochi per ristoranti e hotel

Un ulteriore ruolo molto richiesto è quello dei cuochi per ristoranti ed hotel di Bologna, Ponte di Legno (Brescia), Rodi Garganico, Bionaz (Aosta), e Galliate (Novara).

Cercasi Receptionist

Si cercano receptionist per gli hotel, camping, resort, villaggi di Peschiera del Garda (Verona), Bellaria-Igea Marina (Rimini), Bolzano, Bibbona e Jesolo.

Cercasi direttori e chef

Si richiedono direttori in villaggi turistici a Peschiera del Garda (Verona) e Pescara.

Si richiedono chef nelle strutture alberghiere di Rimini, Livigno (Sondrio), Roccaraso (l’Aquila), e Ayas (Aosta).

Ulteriori figure professionali

Si cercano anche bagnini, guardiani e portieri notturni, animatori pizzaioli e aiuto pizzaioli, pasticceri, receptionist turnanti, addetti amministrativi, al booking e alle pulizie.

Per qualsiasi tipo di figura professionale richiesta, si tratta di contratti a tempo determinato, indeterminato, full-time e part-time.

Per alcuni lavori è previsto vitto e alloggio.