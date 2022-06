È tempo di vacanza e si comincia a organizzare il viaggio che caratterizzerà l’estate. La prima scelta ricade sempre nel decidere se andare al mare, in montagna o in capitale d’arte. Ma è necessario anche capire che tipo di vacanza si vuole. C’è, infatti, chi dopo un anno intenso di lavoro altro non vuole che riposarsi. Ed in questo caso una spiaggia, il mare ed un buon libro sono tutto quello di cui si necessita. Altri, invece, non vogliono rinunciare alla scoperta e all’adrenalina che un posto nuovo e misterioso possono offrire.

Ci sono poi quelle persone che non possono rinunciare ad una meta trendy dove avere la possibilità di incontrare gente chic. Per chi cerca mare color smeraldo e ambiente esclusivo c’è una particolare meta in Italia da scegliere. E se si ponderano bene le possibilità si può anche avere una vacanza più a buon mercato di quello che si pensa.

Il mare non è solo roba da ricchi

Un luogo molto esclusivo e chic presuppone budget abbastanza alti. Ma è bene sapere che se si decide di trascorrere una vacanza a Portofino si può farlo anche con prezzi abbastanza contenuti. Portofino, tra l’altro, oltre ad essere un posto alla moda è anche molto carino. E proprio per questo potrebbe essere una meta ideale, a patto non avere bambini al seguito.

Si tratta, infatti, di un paesino molto piccolo con spazi molto ristretti. Ma essendo un borgo che dista poco da Genova ricorda molto i paesini delle Cinque Terre. E non va dimenticato che si trova in uno dei tratti di costa più spettacolari della Liguria. Il mare è pulitissimo e di un color smeraldo spettacolare ma le spiagge sono piccole. E nella maggior parte dei casi raggiungibili solo a piedi.

Mare color smeraldo ed ambiente esclusivo in questo villaggio di pescatori diventato una meta trendy che può essere alla portata di tutti

Ma come si deve regolare chi vuole fare una vacanza non troppo costosa? L’alloggio a Portofino non è consigliato. Qui gli alberghi sono quasi tutti a 5 stelle e i prezzi, come si può immaginare, sono molto alti. Se si decide di fare base un pochino fuori zona, però, gli hotel costano meno. E si può raggiungere la spiaggia ed il paese di Portofino in auto o utilizzando i trasporti pubblici. Senza perdersi, quindi, la vita mondana che la località offre.

Cosa fare a Portofino? Infinite passeggiate sugli splendidi sentieri panoramici che danno sul mare è sicuramente una delle cose da non perdersi. Per chi in spiaggia, poi, cerca un luogo più tranquillo non può mancare una visita alla Baia del Silenzio. Si tratta di una insenatura poco frequentata in cui godersi il mare in tutta tranquillità.

Lettura consigliata

