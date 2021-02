Purtroppo l’avanzare del tempo causa perdita di elasticità. E uno dei primi punti che ne risentono è sicuramente la zona braccia/ascelle. È lì che si forma qualche piccolo accumulo di grasso antiestetico che sbuca fuori dalle t-shirt. Come si può fare per eliminarlo o ridurlo?

Ecco alcuni consigli per avere braccia toniche e sbarazzarsi del grasso in eccesso sotto le ascelle

Sicuramente si può fare poco per lottare contro il passare del tempo. Ma si possono adottare alcuni accorgimenti per rallentarne gli effetti. E intervenire già da subito per evitare questo odiosissimo inestetismo della pelle. Per cominciare, bisogna partire dalla tavola. Migliorare l’alimentazione è essenziale per avere degli effetti duraturi. E questo non significa fare diete super restrittive che non danno risultati che durano nel tempo. Ma basta avere qualche accorgimento. Ad esempio evitare il più possibile gli zuccheri. Mangiare frutta e verdura, e i carboidrati nella giusta misura.

L’acqua è un prezioso alleato

Bere molta acqua porta tantissimi benefici. La pelle rimane idratata, quindi è più propensa a mantenere elasticità. In più si riduce un altro inestetismo tanto odiato da tutte le donne, la cellulite. Bisognerebbe bere almeno un litro e mezzo d’acqua al giorno per mantenere l’organismo in ottima forma.

Ma senza l’aiuto dell’esercizio fisico è difficile liberarsi del grasso in eccesso. Soprattutto in questa zona. Perché richiede degli esercizi mirati. Se si praticano sport completi, come corsa o passeggiata potrebbe non bastare. Ma questo non significa dover andare per forza in palestra. Esistono alcuni esercizi da fare comodamente a casa e che occupano poco tempo. Ci vuole solo un po’ di forza di volontà.

Le flessioni sono sicuramente un esercizio utile e completo. Rinforzano diversi muscoli, braccia e spalle. Ma migliorano anche l’aspetto del torace e dei tricipiti. Anche se due sono gli esercizi più indicati per questi muscoli. I tricipiti sono appunto i muscoli che si trovano sulla parte posteriore del braccio. Dall’altro lato rispetto ai bicipiti. E la loro perdita di tono provoca quel brutto accumulo di grasso e pelle flaccida sotto l’ascella.

Come fare a tonificarli, quindi? Serve solo un tavolo o una scrivania e una bottiglia di acqua da due litri. Per il primo esercizio bisogna mettersi dando le spalle alla scrivania. Poggiare le braccia sul bordo, tenendosi bene e fare dei piegamenti. Si possono fare sia piegando le gambe che tenendole stese. Dipende tutto da quanto si è allenati. Così lavoreranno i tricipiti che si rassoderanno. Vanno benissimo 2 serie da 10 ripetizioni.

Il secondo esercizio

L’altro esercizio prevede l’aiuto di una bottiglia d’acqua. Sia in piedi o seduti su una sedia, basta afferrare la bottiglia e distendere le braccia sulla testa. Poi si piegano i gomiti portando la bottiglia dietro la nuca. Anche qui 2 serie da 10 ripetizioni sono sufficienti.

Se poi non si è soddisfatti esistono anche delle soluzioni un po' più invasive. Basterà parlarne con il proprio medico, che saprà consigliare se fare della radiofrequenza. Oppure dei massaggi drenanti.

