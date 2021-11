A pochi giorni dall’inizio del mese che ci porterà dritti al Natale, molti di noi sono già euforici al solo pensiero di cominciare ad addobbare la casa.

Certo, non per tutti è così. C’è infatti anche chi considera i preparativi per le Feste motivo di ulteriore stress: bisogna organizzarsi bene per non sfigurare davanti agli ospiti.

Tuttavia, non è necessario passare ore nei centri commerciali o nei negozi specializzati alla ricerca delle decorazioni più belle.

A volte, gli effetti più sorprendenti si ottengono a partire da elementi conosciuti, semplicemente rivisitati con un po’ di fantasia.

Ad esempio, abbiamo già visto che le bucce degli agrumi o i vecchi barattoli di vetro si prestano bene come base per realizzare delle candele profumate.

Quindi possiamo addobbare la casa in modo originale senza spendere troppo anche utilizzando una bellissima pianta: la Stella di Natale.

Non solo in vaso, questa elegante pianta decora la casa in tanti modi diversi e originali

Regina indiscussa dell’ambiente domestico nel periodo festivo è la Stella di Natale che combina bellezza e praticità.

Il suo rosso brillante e la sua forma iconica la rendono inimitabile e quasi tutti noi l’acquisteremo un po’ prima di Natale, se non l’abbiamo già.

Anche perché comunque non è particolarmente impegnativa da gestire: basta evitare eccessi di calore e innaffiarla solo se il terreno si asciuga troppo.

Quello che però pochi sanno è che non solo in vaso, questa elegante pianta decora la casa in tanti modi diversi e originali.

Vediamo come.

Decorazioni sospese

Per rendere ancora più calda e colorata l’atmosfera, potremmo infatti creare delle decorazioni sospese.

Partiamo dai barattoli di latta di mais o piselli, accuratamente lavate.

Aiutandoci con un cacciavite, pratichiamo due buchi ai lati di ciascuna confezione, appena sotto il bordo.

Ci serviranno per incanalare i cordoncini che, una volta annodati all’interno delle lattine, sosterranno le decorazioni.

Per rendere più scenografici i barattoli, ricopriamoli con carta stampata a tema.

A questo punto, siamo pronti a posizionare al loro interno le Stelle di Natale, ovviamente quelle di piccolo formato.

I segnaposto

Inoltre le stelle di Natale, possono anche fungere da segnaposto sulla tavola delle feste.

L’ideale sarebbe alternare fiori rossi e bianchi, decorando ciascun vasetto con muschio e piccole pigne.

Senza ovviamente dimenticare la targhetta con il nome del commensale.

Una stella di Natale più grande potrebbe invece abbellire il centrotavola.

Il camino

Chi possiede un camino, infine, può sostituire i classici festoni dorati o argentati con composizioni che intrecciano fiori di questa pianta, rami di abete e pigne.

Gli stessi elementi, sapientemente lavorati, possono dare vita a strepitose ghirlande.

