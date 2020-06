Creme schiarenti in estinzione?

La multinazionale americana quotata al NYSE Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) (137,81 usd per azione alla chiusura di venerdì scorso) ha deciso di interrompere la vendita di creme sbiancanti per la pelle vendute principalmente in Asia e in Medio Oriente. Sono divenute ‘impopolari’ dopo la morte negli Stati Uniti di George Floyd e le molteplici proteste razziali.

Johnson & Johnson le ritira dal mercato

Nel dettaglio Johnson & Johnson metterà fine alle vendite della linea di prodotti Clean & Clear Fairness in India e ritirerà la linea Neutrogena Fine Fairness, disponibile in Asia e in Medio Oriente.

“Nelle ultime settimane è stato evidenziato che alcuni nostri prodotti che riducono le macchie scure suggeriscono che il bianco sia migliore del colore naturale. Non è mai stata la nostra intenzione, una pelle sana è una pelle bella”, hanno scritto in un comunicato per la stampa. La società ha dichiarato che interromperà la produzione e la spedizione dei prodotti contestati, ma ha anche avvertito che confezioni di Clean & Clear e Neutrogena potrebbero restare negli scaffali ancora per qualche tempo, in attesa dell’esaurimento delle scorte.

Creme che promettono di schiarire la pelle vengono vendute anche da Unilever, Procter & Gamble e L’Oréal con i marchi Fair & Adorabile, Olay e Garnier. In tutto il mondo secondo i dati rilevati da Euromonitor International l’anno scorso sono state vendute circa 6.277 tonnellate di creme schiarenti.

Le otto creme sbiancanti macchie top al mondo

