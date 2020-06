Il mercato azionario giapponese è da preferire a quello americano?

Prima di continuare la lettura di questo articolo, consigliamo il lettore di leggere l’articolo. Gli indici americani pronti a rompere al ribasso i minimi di marzo. Decisiva sarà la chiusura di giugno, dove vengono analizzate le prospettive di lungo termine degli indici americani. Brevemente ricordiamo che, sebbene la tendenza in corso sia formalmente rialzista, ci sono i presupposti per un ribasso che potrebbe essere anche molto importante.

Per quel che riguarda il mercato azionario giapponese i fasti degli anni novante del XX secolo sono ancora molto lontani, ma sono stati nuovamente raggiunti i valori che il Nikkei225 (clicca qui per le quotazioni) aveva toccato nel 1996.

Per capire se il mercato azionario giapponese sia da preferire a quello americano andiamo a confrontare l’andamento del Dow Jones con quello del Nikkei225 normalizzando i prezzi al massimo storico assoluto. Quello che si vede è molto interessante. Mentre il Dow Jones è molto vicino ai suoi massimi storici (dista solo un 15%), il Nikkei225 è distante di oltre il 40%.

Analisi grafica e previsionale sul time frame settimanale

Sul time frame settimanale la proiezione in corso è rialzista e punta al II° obiettivo di prezzo in area 24373. La massima estensione del rialzo in corso si trova in area 28400 (III° obiettivo di prezzo).

Affinché venga messa in discussione l’impostazione rialzista bisogna attendere chiusure settimanali inferiori a 20380.

Analisi grafica e previsionale sul time frame mensile

Sul time frame settimanale la proiezione in corso è rialzista e punta al II° obiettivo di prezzo in area 26700. La massima estensione del rialzo in corso si trova in area 31860 (III° obiettivo di prezzo).

Affinché venga messa in discussione l’impostazione rialzista bisogna attendere chiusure settimanali inferiori a 21543.

Conclusioni

Al momento l’indice giapponese è messo meglio di quelli americani. Per cui potrebbe essere da preferire.