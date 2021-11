È arrivato il momento di sostituire la vecchia TV che ormai da un po’ fa i capricci. Magari dopo tante ore accese l’apparecchio si surriscalda e si spegne senza un apparente motivo. Oppure purtroppo qualche pixel dello schermo si è bruciato e l’immagine è disturbata dai diversi puntini bianchi.

Se ci troviamo davanti a questi problemi ci tocca proprio acquistare un televisore nuovo. Per fortuna possiamo risparmiare una bella cifra grazie al Bonus TV e Decoder erogato dallo Stato. In un precedente articolo abbiamo spiegato come funziona il nuovo Bonus TV da 100 euro e quali sono i requisiti. Oggi vedremo alcune TV in offerta che ci faranno portare a casa un vero affare.

Ecco 5 televisori in promozione per tutte le tasche idonei per usufruire del Bonus TV e Decoder

Quando scegliamo una TV nuova da acquistare in genere ci focalizziamo sempre sulla dimensione dello schermo. Visto che dobbiamo sostituirla è meglio aumentare dimensione e risoluzione, no? In realtà per evitare di causare dei problemi alla vista e affaticare gli occhi bisognerebbe considerare altri fattori. Come, ad esempio, la luce e la distanza dal divano, oltre che la dimensione dello schermo. Abbiamo approfondito l’argomento nell’articolo “Come posizionare al meglio la TV in soggiorno per goderci i nostri programmi preferiti senza causarci problemi alla vista”.

TV in offerta

Le TV che proporremo oggi spaziano da uno schermo a 32 pollici fino ad un 55 pollici. Partiamo subito con due televisori molto interessanti in promozione da MediaWorld. Il Samsung Crystal UHD 4K UE50AU9070 Black 2021, Smart TV e risoluzione Ultra HD in 4K. Al momento il prezzo è di soli 599 euro invece dei precedenti 799 euro. Controlliamo la disponibilità in negozio perché online il Bonus è richiedibile solo per televisori fino a 43 pollici. Altrimenti possiamo optare per un PANASONIC TX-32JS350E, un 32 pollici a soli 287,99 euro.

Super offerta da Unieuro, il Samsung Series 6 TV QLED 4K 55” QE55Q60A a soli 699 euro. Questo televisore partiva da un prezzo di ben 1.049 euro, Smart TV e incredibile risoluzione, un affare da non lasciarsi sfuggire. Se però vogliamo spendere un po’ meno, ecco il televisore LG 43UP75006LF, 43 pollici. Risoluzione ottima e incredibile rapporto qualità prezzo, a 350,92 euro.

Finiamo con lo Sharp 43BJ2E, disponibile al prezzo di 389 euro invece di 449 euro. Un televisore sempre a 43 pollici con risoluzione Ultra HD e Smart Tv.

Insomma, ecco 5 televisori in promozione per tutte le tasche idonei per usufruire del Bonus TV e Decoder. Sfruttando le offerte del Black Friday possiamo acquistare un’ottima TV a prezzi davvero convenienti. Non tutti i venditori e i produttori sono idonei alla campagna messa in piedi dal Governo. Per controllare che l’apparecchio sia idoneo basterà inserire marca e modello sul sito creato dal MISE. Inoltre potremo anche consultare la lista dei punti vendita aderenti.

