Può capitare di avere problemi di segnale. La nostra antenna non è posizionata nel modo giusto. Oppure nella nostra stanza non c’è la presa per l’antenna. O semplicemente non possiamo avere accesso a un’antenna TV in questo momento. Quindi dobbiamo rassegnarci di non poter vedere il nostro programma preferito? Assolutamente no.

Svelati alcuni trucchi per vedere la televisione senza avere l’antenna

Esistono dei modi alternativi per poter guardare i canali TV senza aver bisogno di un’antenna.

Partiamo con il caso in cui non abbiamo a disposizione un’antenna sul tetto. Possiamo rimediare con un’antenna portatile. Esatto, anche con il digitale terrestre è possibile utilizzare un’antenna portatile. In commercio ne esistono svariate. Basta solo direzionarla verso l’esterno. Meglio se vicino a una finestra così potrà intercettare più canali.

Se invece abbiamo un’antenna sul tetto, ma non c’è una presa nella stanza in cui siamo esistono i trasmettitori. Sono dei dispositivi che vanno collegati, via wireless o Bluetooth alla TV che ha il cavo antenna nella presa. In questo modo trasmetterà il segnale in tutta la casa, diventando una specie di ripetitore.

Attraverso il collegamento internet

Quasi tutti i canali gratuiti della televisione sono disponibili online. Basta andare sul sito dedicato, come ad esempio Raiplay o Mediaset Play, e registrarsi con l’email. Creato il profilo si potrà accedere a tutti i contenuti disponibili, compresi i canali in diretta.

Se non si ha una Smart TV non c’è da preoccuparsi. Si può ad esempio collegare il PC con un cavo HDMI alla televisione. Altrimenti esistono alcuni dispositivi che rendono ogni televisione smart.

Usando Chrome Cast o Amazon Fire Stick. Per approfondire su come fare, cliccare qui.

E per ultimo, se non abbiamo neanche una televisione a disposizione, non bisogna disperare. Usando il collegamento a internet possiamo vedere i canali televisivi direttamente dallo smartphone. Basta scaricare le applicazioni che ci interessano e il gioco è fatto.

Ed ecco svelati alcuni trucchi per vedere la televisione senza avere l’antenna. Ora non ci perderemo più il nostro programma preferito ovunque ci troviamo.