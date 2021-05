Visto l’aumento drastico del tempo che passiamo davanti allo schermo è importante proteggere la vista. Affaticando gli occhi rischiamo di causare irritazioni o altri danni. Ma non solo, un televisore posizionato in un punto sbagliato può provocare anche problemi di postura. Quindi meglio sapere a cosa fare attenzione per la nostra salute. Ma anche per goderci al meglio i nostri programmi preferiti.

Non solo se abbiamo appena acquistato una nuova TV

Se è possibile fare qualche modifica alla disposizione in casa, meglio farlo. Di solito quando acquistiamo una TV nuova, ne prendiamo una migliore e più grande. E quindi pensiamo subito a dove posizionarla. Ma sarebbe una buona pratica da fare anche se non cambiamo la TV. Soprattutto se abbiamo notato dei peggioramenti nella vista e dolori un po’ ovunque.

Come posizionare al meglio la TV in soggiorno per goderci i nostri programmi preferiti senza causarci problemi alla vista

Una delle prime cose da controllare è dove si trovano le luci. E da dove proviene la luce solare, quindi la posizione della finestra. In generale, per evitare riflessi, la TV non deve essere parallela alla finestra. E per le luci, mai sotto il lampadario. Meglio che sia posizionata un po’ in avanti rispetto alle fonti di luce artificiale. Per esempio, se abbiamo i faretti su quella parete, meglio avanzare la nostra televisione. E scegliere delle luci calde per un ambiente più accogliente.

Altezza da terra e soprattutto distanza da divano, qual è l’ideale?

Per l’altezza da terra, quella ideale corrisponde all’altezza del divano. O della poltrona o delle sedie, in base alla nostra seduta. I nostri occhi devono essere in grado di inquadrare perfettamente tutto lo schermo. E circa 1/3 della TV deve risultare al di sopra dei nostri occhi. Se abbiamo una TV appesa? Se la seduta è bassa, bisogna rispettare sempre questa regola. Quindi non importa se ci sembrerà appesa un po’ in basso. È comunque ideale per la nostra postura, altrimenti rischiamo il mal di collo per tenere la testa alzata. Per la distanza, dipende dalla dimensione della TV e dalla risoluzione. Con un normale HD si può stare più vicini, rispetto ad un Full HD. In generale per uno schermo di 32 pollici si può posizionare a 1 metro e 30 cm circa dalla seduta. Per uno schermo di 50 pollici almeno 2 metri.

Ecco come posizionare al meglio la TV in soggiorno per goderci i nostri programmi preferiti senza causarci problemi alla vista. In questo modo non avremo più problemi di vista, ma anche dolori sparsi.

