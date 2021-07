L’Italia è diventata ormai il paese dei bonus. Il Governo Draghi ha infatti appena firmato il decreto per il nuovo bonus TV da 100 euro, che va ad aggiungersi al vecchio bonus per i decoder. Oggi la Redazione di ProiezionidiBorsa vi spiegherà come funziona e come si può sfruttare al meglio questo interessante incentivo.

Il nuovo bonus, come noto, è destinato ad aiutare le famiglie nella transizione al nuovo formato DVB-T2 e HEVC, già partito nel 2020. Nel settembre del 2021 in alcune zone si passerà già al nuovo formato e i vecchi canali non saranno più visibili. La transizione terminerà a giugno 2022. Chi non possiede un televisore compatibile col nuovo formato non vedrà più nulla.

Tutte le novità

Per capire se la propria TV è in grado di trasmettere il nuovo segnale, basta accendere la televisione e cambiare sul canale 100: si visualizzerà un messaggio che recita “Testing HEVC Main10”. In caso contrario la TV andrà cambiata o acquistato un decoder. Ecco allora come funziona il nuovo bonus TV da 100 euro e quali sono i requisiti.

Il precedente bonus era di 50 euro, riservato ai cittadini con un ISEE sotto i 20 mila euro: il nuovo bonus invece è di 100 euro o del 20% sul prezzo d’acquisto, ed è disponibile per tutti quanti entro la soglia appunto dei 100 euro. Con questo bonus è facile portarsi a casa anche sui siti di e-commerce dei televisori da 55 pollici anche sotto i 500 euro. I requisiti di accesso sono semplici.

Come funziona il nuovo bonus TV da 100 euro e quali sono i requisiti

In primo luogo bisogna essere abbonati Rai e quindi pagare regolarmente il canone. Il secondo requisito è quello di essere residenti in Italia. Infine, bisogna avere un televisore da rottamare. Dev’essere stato acquistato prima di dicembre 2018 e non dev’essere compatibile con i nuovi standard.

Per quanto riguarda i primi due requisiti, dovrebbe bastare un’autocertificazione che poi sarà sottoposta eventualmente a controlli casuali. Per la rottamazione, invece, si potrà portare direttamente la vecchia TV al rivenditore fisico che si occuperà della questione, oppure in un centro di riciclaggio autorizzato facendosi rilasciare una certificazione di rottamazione da poter presentare per accedere al bonus. Con questo documento, in teoria, si potrà poi acquistare il nuovo televisore ovunque, anche online, mancano ancora alcuni dettagli per avere la certezza definitiva.