Ecco 5 rimedi naturali che sarebbero efficaci per insonnia, disturbi del sonno e difficoltà ad addormentarsi agendo sulle cause

Il sonno è una delle fasi importanti della vita. Lo ribadiscono le tante statistiche che sottolineano quanto ampia sia la fetta di anni che si passano a letto a riposare. Anche perché il fatto che si tratti di una percentuale rilevante lo si evince anche semplicemente quantificando quanto ognuno dorma nelle ventiquattro ore di ogni giornata.

Così come sono davvero tante le ricerche che mettono in rilievo l’importanza di avere un sonno sufficientemente lungo nel quotidiano. Proprio di recente, inoltre, uno studio pubblicato su Nature Aging ha messo in rilievo come dormire almeno 7 ore allontanerebbe il declino cognitivo.

E allora quando si ha a che fare con difficoltà a prendere sonno sarebbe bene prendere delle contromisure. L’ideale sarebbe parlarne con il medico, anche perché soprattutto in caso di problema cronico ci sarebbero da indagare al meglio le cause. Qualora, invece, si abbia a che fare con un problema occasionale si potrebbe valutare se potrebbe dipendere da una delle cause che vengono segnalate dagli esperti.

Come, ad esempio, quelle messe in rilievo sulle pagine di Humanitas. Dalle informazioni emerge come si possano rintracciare le cause che possano avere come effetto la difficoltà a prendere sonno. Si tratta, per lo più, di abitudini sbagliate.

La regolarità

Meglio svegliarsi e andar a dormire sempre alla stessa ora. Anche il sabato e la domenica, se possibile, si dovrebbe riuscire a mantenere lo stesso ritmo. Se proprio ci si vuole rilassare sarebbe, dunque, meglio trovare alternative all’allungare la permanenza tra le braccia di Morfeo.

In camera da letto solo per dormire

Si parla spesso dei rischi legati allo smart working, come ad esempio, quelli legati al mal di schiena e ai fastidi alla zona lombare per postazioni lavorative non adeguate. Ma se c’è qualcuno che pensa di lavorare con il portatile stando a letto, sappia che rischia di compromettere il suo sonno. Negli ambienti dove si dorme si dovrebbe fare questo e basta. Sarebbe, dunque, opportuno anche guardarci la tv o addirittura mangiare.

Limitare caffè e sigarette

Non si dovrebbe esagerare con il caffè e sarebbe meglio non fumare. Caffeina (incluse anche le bevande che la contengono), la nicotina e l’alcol consumate nell’arco della giornata possono incidere nella capacità di prendere sonno agevolmente e garantirsi un riposo adeguato.

Ok all’attività fisica, ma attenzione all’orario

La sedentarietà non è certo un alleato della salute. Meglio, dunque, muoversi e scegliere un’attività fisica che possa dare benefici. Attenzione, però, perché bisogna sempre avere cura di completare l’esercizio almeno 3 o 4 ore prima di andare a dormire.

La luce solare può aiutare

Tra gli alleati del sonno c’è la luce solare. Esporsi con regolarità (ovviamente nei termini e nelle modalità che sono indicate dalla medicina) ad essa consente di favorire il naturale ritmo circadiano. E allora ecco 5 rimedi naturali che sarebbero efficaci per insonnia occasionale o problematiche legate ad un sonno di poca qualità.

