Ecco 5 idee per usare vecchi smartphone e tablet in auto o a casa come navigatore, telecamera e molto altro

Ogni anno in alcuni campi, come quello tecnologico e della medicina, si effettuano studi e ricerche che portano a risultati entusiasmanti. Per quanto riguarda ad esempio la telefonia, solo alcuni anni fa il cellulare veniva usato solo per fare chiamate e al massimo inviare SMS. Adesso lo smartphone è un oggetto multifunzione davvero incredibile.

Con il progresso tecnologico e informatico ci si trova a volte a cambiarlo. Forse è una questione di prestazioni o solo desiderio di essere al passo coi tempi, fatto sta che vecchi smartphone o tablet restano nei cassetti per anni. A volte, svuotati della memoria e resettati li vendiamo di seconda mano, a volte no. Se sono ancora funzionanti, basterebbe installare qualche app e utilizzarli per vari scopi. Ecco 5 idee per usare vecchi smartphone e altri dispositivi a casa:

sistema di videosorveglianza per la casa o baby monitor. Se la batteria non regge molto la carica, basterebbe collegare smartphone o tablet vecchi alla presa oppure a una powerbank. Poi basterebbe installare una delle tante app dei vari store per farlo funzionare per la videosorveglianza. In questo modo, attraverso altri dispositivi, si potrebbe controllare la casa oppure la stanza dove dorme nostro figlio;

cornice digitale. Se si hanno tante foto in qualche cartella, si può utilizzare un device per scorrerle in modo automatico. In questo modo, anche se non si stampano, si guarderanno volentieri. Pure in questo caso, anche per tablet, si può scaricare un’app adatta.

Vediamo come usare i vecchi device fuori casa:

se ci troviamo in giro e abbiamo bisogno di una connessione per il nostro pc portatile per sbrigare qualche incombenza, lo smartphone può funzionare da modem grazie alla funzione hotspot;

in automobile, un vecchio smartphone potrebbe servirci per vari scopi, come ad esempio per videoregistrare un percorso. Potrebbe servire anche come navigatore con connessione oppure offline, scaricando delle mappe. Un’altra funzione è quella di GPS, dopo aver dato le autorizzazioni necessarie. Lasciato in auto, servirà in caso abbiamo dimenticato dove abbiamo parcheggiato, rintracciandolo con quello che abbiamo con noi. Potrebbe servire anche in caso di furto. Oltre alla funzione base GPS si potrebbe installare un tracker;

infine, sempre in auto, un tablet con alcuni film scaricati può servire a intrattenere i bambini durante viaggi lunghi.

Grazie, quindi, a delle app, vecchi smartphone o tablet possono tornare utili in vario modo.

