Si dice che la carta stampata stia attraversando un momento di crisi poiché le persone tendono a leggere le notizie online. Certo resta ancora l’abitudine di acquistare di tanto in tanto il giornale o la rivista che interessa, per dare magari un’occhiata a un argomento che ha colpito la nostra attenzione. Per la lettura si è abituati a tenere lo smartphone o a impugnare la propria rivista preferita. Pochi però conoscono un altro modo di leggere, davvero incredibile. Le notizie che interessano sono a portata di mano nel vero senso della parola, perché è possibile leggerle direttamente sulle proprie unghie grazie a una nail art sensazionale.

La tecnica newspaper

Infatti è possibile creare sulle unghie delle mani una particolare nail art grazie alla tecnica newspaper. Questa permette di riprodurre su ogni unghia i testi dei giornali. Realizzarla è molto semplice: con pochi strumenti le nostre mani diventano subito una fonte di informazione, che suscita curiosità. Bastano uno smalto bianco, uno smalto trasparente, dell’acqua ossigenata, delle forbicine da unghie, dei fogli di riviste o di giornali, una pinzetta per ciglia, una tazzina da caffè e dei batuffoli di cotone.

Le notizie che interessano sono a portata di mano grazie a questo incredibile trucco

Per creare la nail art newspaper, stendiamo lo smalto bianco su tutte le unghie. Attendiamo che si asciughi per bene, quindi strappiamo una pagina dalla rivista o dal giornale che abbiamo scelto. Con le forbici, ritagliamo dieci rettangoli di carta delle dimensioni di circa 2 centimetri per 3 centimetri. Versiamo ora un po’ di acqua ossigenata dentro una tazzina di caffè, fino a pochi millimetri dal bordo. Con una pinzetta per ciglia prendiamo il primo rettangolo di carta e immergiamolo per un minuto nell’acqua ossigenata. Tiriamolo su e facciamolo aderire alla prima delle nostre unghie smaltate, dalla parte della scritta. Teniamo premuto per 60 secondi, quindi togliamo la carta. Potremo notare la comparsa del testo del giornale sull’unghia, ma in modo molto debole. Prendiamo quindi un batuffolo di cotone, bagniamolo in acqua e tamponiamo lo smalto. La scritta apparirà immediatamente più visibile.

Ripetiamo le operazioni per tutte le unghie e completiamo la nail art newspaper con una passata di smalto trasparente. Per un effetto sicuro possiamo adoperare della carta patinata, la migliore allo scopo. Possiamo riprodurre sulle nostre mani anche i versi di una poesia che amiamo particolarmente o delle frasi in lingua straniera.

