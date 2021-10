Molti lo ignorano, ma chi usa Instagram adesso potrà fare una cosa utile prima concessa solo a pochi

Nel giro di vent’anni la nostra vita è davvero cambiata. La vendita dei telefonini, il loro uso sempre maggiore hanno permesso di scoprire nuove funzionalità prima inimmaginabili. Solo in alcuni film di fantascienza potevamo vedere uomini fare una videochiamata, ad esempio. La diffusione dei cellulari ha spinto le industrie alla produzione di modelli sempre più avanzati, con nuove funzionalità. Anche le compagnie telefoniche hanno messo a punto sistemi che potessero aiutare sia la comunicazione che la trasmissione dati. Dal semplice cellulare usato per chiamate o l’invio di messaggi, gli SMS (Short Message Service), si è passati a modelli con fotocamere.

L’evoluzione finora ci ha portato gli smartphone, telefoni intelligenti e multifunzione. Questi mezzi sono ormai divenuti indispensabili nella nostra vita. Gli smartphone sono uno strumento di svago, di comunicazione, ma anche di lavoro. Ormai si possono scrivere appunti, documenti, si può controllare la posta elettronica, anche certificata, scattare foto, girare video, guardare dei film, videochiamarsi e così via.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

L’avvento delle app e di Instagram

La novità maggiore degli ultimi anni è costituita dall’avvento delle app. Le app sono “applicazioni”, ossia dei programmi utili per svariati motivi. Pensiamo a quelle che ci ricordano di bere o ci guidano nella meditazione, a quelle delle banche per tenere sotto controllo i conti, a quelle di pagamento senza l’uso materiale della carta di credito. Una delle tante che ha avuto ampia diffusione e successo è Instagram. Questa app permette la condivisione di foto che possono ricevere dei “like” e commenti. L’utente è tenuto a iscriversi per utilizzarla e a inserire alcuni dati su di sé. Uno dei limiti è rappresentato dal fatto che link a siti personali o blog o aziende si possono mettere solo nelle note biografiche.

Molti lo ignorano, ma chi usa Instagram adesso potrà fare una cosa utile prima concessa solo a pochi

Una funzionalità interessante di Instagram è rappresentata dalle dirette, a cui si può partecipare con commenti o in video, se invitati. Un’altra cosa carina è l’uso delle storie, ossia piccoli video o carrellata di foto visibili e commentabili. Per ciò che riguarda le storie, fino a poco tempo fa soltanto chi aveva 10.000 followers o un profilo certificato poteva inserirvi dei link. Novità di questi giorni è la decisione di Instagram di rendere disponibile questa funzione a tutti. La possibilità è resa fattibile dall’aggiornamento dell’app da parte dell’utente. Molti lo ignorano, ma chi usa Instagram adesso potrà fare una cosa utile prima concessa solo a pochi. Questa funzione sarà estesa gradualmente a ogni utente iscritto a breve. In questo modo si potrà sfruttare meglio questa popolarissima app.