I rugged phone sono smartphone rugged, ossia forti, robusti. Alle specifiche di uno smartphone che ormai conosciamo bene, se ne aggiungono altre. Questi telefoni rispondono ad esigenze particolari e sono davvero incredibili.

I rugged phone sono impermeabili, resistenti agli urti, antipolvere, il vetro è antigraffio, resistono ad alte temperature così come a quelle molto basse. La batteria, inoltre, dura molto più di quella di un normale smartphone.

Pochi conoscono le spettacolari qualità di questi particolari smartphone e potrebbero averne davvero bisogno

Tutti i modelli hanno una o più certificazione. Ecco quali:

IP68 indica la resistenza ai liquidi, IP69 alta protezione contro polveri e liquidi ad alta pressione, MIL-STD/SPEC (Military Standard) si riferisce al superamento di stress come cadute, temperature elevate, polvere, umidità ecc.

Data la grandezza e il peso dovuto al tipo di batteria, una mano piccola non potrebbe trovarlo agevole. Per quanto riguarda l’uso, il rugged phone sarebbe il compagno ideale per chi fa escursionismo, va per mare, si immerge, lavora o fa sport all’aperto, ad esempio. A questi si aggiungono coloro che, semplicemente, desiderano uno smartphone tendenzialmente indistruttibile e dalla batteria dalla lunga durata. I prezzi variano dai 150 ai 600 euro. Vediamone alcuni.

Oukitel WP5. Diamo un’occhiata alle caratteristiche:

Dimensione: schermo 5.5 pollici

Fotocamera:13 MP

Processore e memoria: MediaTek 4GB Ram + 32GB Rom

Sensori e funzionalità: sensore di luce, sensore di gravità, sensore di prossimità, GPS, giroscopio, inversione di carica OTG, impronta digitale, bussola.

Certificazioni: MIL SPEC 810G, IP68 e IP69K

Batteria: 8000 mAh

Un altro è il Doogee S88 plus. Ecco la sua scheda tecnica:

Dimensione schermo: 6.3 Pollici Led

Fotocamera: 48 MP

Processore e memoria: Helio P70 8 GB di RAM + 128 GB di ROM

Sensori e funzionalità: Face Unlock, NFC, GPS, G-sensor, sensore di prossimità, sensore di luce ambientale, bussola, geomagnetismo, giroscopio, barometro, pulsante personalizzato, SOS, OTG, hard coulometer.

Certificazioni: MIL SPEC 810G e IP68 e IP69K

Batteria: 10000 mAh

In commercio si trova pure l’Ulefone Armor 9. Conosciamolo meglio:

Dimensione schermo: 6.3 pollici

Fotocamera: 64 MP

Processore e memoria: MediaTek Helio P90 8GB Ram + 128GB Rom

Sensori e funzionalità: accelerometro, sensore G, sensore P, sensore L, bussola elettronica, giroscopio, NFC, misuratore di coulomb, termocamera, endoscopio.

Certificazioni: IP68, IP69K e MIL-STD-810G

Batteria: 6600 mAh

Ecco le caratteristiche del Blackview BV9900 Pro:

Dimensione schermo: 5.84 pollici

Fotocamera: 48 MP

Processore e memoria: MediaTek Helio P90 8GB Ram + 128GB Rom

Sensori e funzionalità: NFC, GPS, accelerometro, sensore G, sensore P, sensore L, bussola, giroscopio, Icemode, misuratore di frequenza cardiaca, termocamera.

Certificazioni: IP68, IP69K e MIL-STD-810G

Batteria: 4380 mAh

Ed ecco il SAMSUNG Galaxy Xcover Pro:

Dimensione schermo: 6.3 pollici

Fotocamera: 25 MP

Processore e memoria: Exynos 9611 4GB Ram + 64GB Rom

Sensori e funzionalità: NFC, GPS, Accelerometro, prossimità, bussola, giroscopio.

Certificazioni: IP68 e MIL-STD-810G

Batteria: 4050 mAh

