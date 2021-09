Sono molti i film da non perdere fra quelli in concorso alla 78° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica in corso al Lido di Venezia. Aperta da Penelope Cruz e col Leone alla Carriera a Roberto Benigni, con un ricco parterre di star, prosegue in questi giorni con titoli italiani e stranieri. Questo è Venezia78: drammi, eroi confusi, red carpet glam e Leone d’oro a Jamie Lee Curtis. Con la presenza di straordinari registi, ma anche di particolari novità tecnologiche per il settore mondiale del cinema. Ecco altri film che sono piaciuti alla nostra Redazione Attualità tra le 21 opere in lizza per il Leone d’Oro, ma anche tra quelle fuori concorso. Promosse dai cast al completo su un red carpet sempre più glam.

I drammi che toccano il cuore

Tra le opere più impressionanti, una che si accosta a “Madres Paralelas” di Pedro Almodovar. Si tratta del film messicano “La Caja’ (la cassa)” diretto dal venezuelano Lorenzo Vigas. È la storia di un ragazzo di 13 anni in viaggio per recuperare una cassa che contiene i resti di suo padre trovati in una fossa comune. Ma il pubblico italiano è rimasto molto colpito dal dramma di Alessandro Celli “Mondocane” con Ludovica Nasti (14 anni), ambientato a Taranto. Poi dal film “La Scuola Cattolica” di Stefano Mordini, che racconta il massacro del Circeo nella Roma bene del 1975. Toni Servillo ha commosso in “Qui rido io” di Mario Martone: la vita del celebre attore e commediografo Eduardo Scarpetta, ambientata in una Napoli Belle Epoque.

Eroi confusi, fallimenti e aborti

La maternità negata è il tema del film francese “L’Evénement” di Audrey Diwan, con la giovane Anna che affronta il dolore e la vergogna. Un’altra storia di donne in difficoltà, tema caro alla regista Jane Campion è il grande classico “Le illusioni perdute” tratto da Honoré de Balzac, con Cecile de France e Benjamin Voisin. Michel Franco dipinge un cinico affresco della terza età con “Sundown”, interpretato da Charlotte Gainsbourg e Tim Roth.

Venezia78: drammi, eroi confusi, red carpet glam e Leone d’oro a Jamie Lee Curtis

Questa edizione della Mostra del Cinema, oggi tributa un Leone d’oro alla Carriera a Jamie Lee Curtis:” Sono da premiare gli eroi che aiutano gli altri in questi giorni drammatici” si schermisce lei, splendida e schiva. Venezia 78 sta piacendo molto anche nelle sezioni collaterali. Tra i film più belli ci sono alcune opere straniere come “Amira”, nella categoria Orizzonti, interpretato da Tara Abboud. Ma pure “Al Garib”, presentato alla Giornate degli autori, sempre ambientato sul confine arabo-israeliano. Ci sono poi “Karmalink” di Jakei Wachtel , ambientato in Cambogia e “Shen Khong” di Chen Guan, una storia di emozioni girata a Macao.