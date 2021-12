Chi ha i capelli medio lunghi può sbizzarrirsi facendo tante acconciature. Durante la vita di tutti i giorni, la classica coda di cavallo è la soluzione più pratica e più comoda. In occasioni importanti, però, si può giocare con la chioma dando vita ad acconciature più o meno elaborate. Belle e scenografiche, le acconciature sono sempre di grande effetto e fanno sempre fare una gran bella figura. Quale occasione migliore del Natale e del Capodanno per sfoggiare una testa diversa dal solito? Stupiremo parenti e amici perché il modo di acconciare i capelli riesce spesso a trasformare anche la nostra solita espressione.

Di solito, per le serate eleganti e le occasioni mondane si opta sempre per lo chignon, sempre molto glamour ed elegante. Quest’oggi, però, seguendo la moda di questa stagione, proporremo qualcosa di diverso.

Non il solito chignon, è questa l’acconciatura che andrà come non mai durante le feste a 20 come a 40, 50 e 60 anni

Quest’inverno sono tornate di gran moda le trecce. Un tempo le si faceva solo alle bambine, e invece sono una pettinatura che possono ormai sfoggiare praticamente tutte. Grazie anche alle infinite varianti che si possono realizzare. E così, non il solito chignon, è questa l’acconciatura che andrà come non mai durante le feste a 20 come a 40, 50 e 60 anni.

Vediamo qualche esempio pratico da prendere come ispirazione. Partiamo dalla classica treccia lunga che cade lungo la schiena. Per un tocco in più, leghiamo all’estremità finale un bel fiocchetto o un nastro in tinta con l’abito.

Molto raffinata e sofisticata è la treccia alla francese, ovvero la treccia inserita che parte dall’attaccatura dei capelli. Romanticissima è poi la treccia laterale che cade su una spalla. Mentre una treccia lunga avvolta a mo’ di corona attorno al capo è davvero fiabesca e regala un’aria quasi nobile. In questi ultimi due casi servono però capelli davvero molto lunghi.

E per le più giovani?

Per le più giovani suggeriamo una variante molto sbarazzina. Riga in mezzo e due trecce inserite, una per lato, che vanno a finire sulla nuca. Questa pettinatura è ideale per chi ha i capelli di media lunghezza. È perfetta, infatti, anche per chi sfoggia il bob o il mullet, anch’essi tanto di tendenza in questo periodo. Possibilità di sfoggiare simpatiche treccine anche a tutte quelle che hanno scelto questo taglio di capelli super trendy che fa apparire grintose, giovanili e al tempo stesso sofisticate e femminili.

