I capelli crespi sono un problema piuttosto diffuso. Soprattutto in presenza di umidità, e quindi quando piove e c’è la nebbia, molte si ritrovano con delle chiome gonfie, crespe ed arruffate. Anche la più bella delle acconciature si trasforma in un colossale disastro.

I capelli crespi sono davvero difficili da gestire. Pettinarli e metterli in piega la mattina, cercando di dare loro una forma decente, è davvero un’impresa ardua.

Per non parlare di quanto sono brutti! Gonfi, arruffati ed elettrici. Ed ancora, secchi, opachi e assolutamente privi di lucentezza.

Le cause dei capelli secchi e l’importanza dell’idratazione

Il problema dei capelli crespi dipende da più fattori e, per risolverlo, va affrontato con costanza. Iniziamo a capire cosa succede alla nostra chioma quando si increspa. La parte esterna dei capelli, la cosiddetta “cuticola”, si solleva diventando così più porosa. In questo caso, assorbe maggiormente l’umidità presente nell’aria.

Inoltre, dobbiamo ricordare che i capelli crespi sono molto secchi e per questo hanno un gran bisogno di idratazione. Ovviamente, possiamo affidarci ai trattamenti proposti dal parrucchiere oppure acquistare uno degli innumerevoli prodotti che ci sono in commercio. Tuttavia, tra i sistemi migliori vi è quello di avvalersi anche di rimedi naturali, così da non ricorrere sempre soltanto a sostanze chimiche che, a lungo andare, potrebbero provocare dei fastidi sia agli stessi capelli che alla cute.

Basta capelli crespi, gonfi e difficili da domare a causa dell’umidità grazie a questi semplicissimi rimedi economici e naturali

Gli oli vegetali rappresentano un’ottima soluzione per i capelli crespi, perché li nutrono donando loro, allo stesso tempo, anche una buona struttura e uno splendido aspetto lucente e luminoso. Gli oli più indicati sono quelli di:

semi di lino;

argan;

canapa;

cocco;

mandorle dolci;

sesamo;

girasole.

Utilizzarli è davvero molto semplice: basta scaldare una noce di olio per alcuni minuti, stenderlo sui capelli e far riposare mantenendolo in posa per minimo 30 minuti. Trascorso tale periodo di tempo, procedere con il normale lavaggio.

Una maschera molto efficace

Con gli oli sopra indicati possiamo quindi dire basta capelli crespi, gonfi e difficili da domare a causa dell’umidità grazie a questi semplicissimi rimedi economici e naturali.

Inoltre, unendo alcuni degli ingredienti appena visti, possiamo anche preparare una vera e propria maschera molto efficace. Vediamo come fare.

In una ciotola, unire 15 ml di olio di mandorle dolci e 20 gr di burro di cocco. Mescolare il tutto per bene fino ad ottenere una crema omogenea. Stenderla quindi sui capelli, per tutta la lunghezza, e lasciare in posa per un’ora e mezza. Dopodiché, risciacquare molto bene avendo cura di eliminare qualsiasi eventuale residuo.

Per ottenere un effetto lucente e brillante, aggiungere al composto anche alcune gocce di olio essenziale di arancio.

Approfondimento

