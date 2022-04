Ecco 4 piante da coltivare nell’orto a maggio che potrebbero farci guadagnare una montagna di soldi

Negli ultimi anni è cresciuto a dismisura il numero di persone che decide di iniziare a dedicarsi a un piccolo orto casalingo. I vantaggi sono notevoli. Da un lato questa scelta ci permette di mangiare sano e di avere sempre prodotti a km 0. Dall’altro ci fa guadagnare sulla spesa al supermercato. In pochi, però, sanno che l’orto potrebbe diventare una importantissima forma di guadagno. Basta scegliere la coltivazione giusta. Quindi ecco 4 piante da coltivare nell’orto a maggio, come curarle e perché potrebbero farci guadagnare un bel gruzzoletto.

Iniziamo a coltivare tartufi

Nell’immaginario collettivo il tartufo viene associato al bosco e ai cani da fiuto. In realtà possiamo iniziare una produzione di tartufi anche nel nostro orto. Dovremmo però armarci di pazienza e attenzione. Per far crescere i tartufi ci servirà un terreno leggero e ricco di argilla con uno strato calcareo. I valori del pH dovranno essere compresi tra un minimo di 7 e un massimo di 8. In più dovremo fare grande attenzione alla rimozione delle erbacce e alle annaffiature che dovranno essere frequenti ma non eccessive.

Il gioco, però, vale la candela. Dopo qualche anno potremmo vendere un kg di tartufi a cifre che partono da qualche centinaio di euro e possono superare i 2.000.

Le Bacche di Goji potrebbero farci guadagnare una fortuna

Molto più semplice e veloce iniziare una coltivazione di Bacche di Goji, il frutto del Lychium. Le bacche sono particolarmente apprezzate per le loro proprietà nutrizionali e vengono consumate sia come frutti che come base per succhi e bevande.

Coltivare il Lychium è davvero facilissimo. La pianta è estremamente resistente agli sbalzi termici, si adatta a vari tipi di terreno e non richiede cure particolari. Sarà sufficiente assicurargli la giusta quantità di concime organico in fase di crescita e fare attenzione ad annaffiarla costantemente durante il primo anno.

Maggio è il mese perfetto per coltivare il Finger Lime

Il Finger Lime o “limone caviale” produce frutti tra i più apprezzati e ambiti dagli chef e dai ristoranti stellati. Frutti che hanno un valore di circa 200 euro al kg. Se vogliamo lanciarci in questo mercato ci basterà acquistare una piantina da un vivaista oppure online.

Il Finger Lime è facilissimo da coltivare. L’importante sarà piazzarlo in una zona semi-ombreggiata per non rovinare i frutti. L’annaffiatura dovrà essere costante ma non troppo abbondante e il terreno leggermente arido.

Notevole anche il guadagno che potremmo ottenere iniziando a coltivare zafferano. Basti pensare che, al di là delle oscillazioni di mercato, un grammo di zafferano di ottima qualità può costare anche 30 euro.

La coltivazione dello zafferano è impegnativa ma non impossibile. Per iniziare ci servirà un terreno con un ottimo drenaggio, che andrà lavorato bene per evitare qualsiasi tipo di ristagno d’acqua. Una volta pronto, dovremo piantare i primi bulbi a circa 10 cm di profondità e iniziare a usare un concime organico. Quando le piante crescono potremo allentare la presa. Le annaffiature dovranno essere concentrate a marzo e a settembre e l’unico impegno sarà quello di ripulire il terreno dalle erbacce.

