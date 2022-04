L’idea che la propria abitazione o i propri abiti finiscano per impregnarsi di fumo è quasi una cosa che non fa dormire la notte. Per chi non è un fumatore è un vero incubo. I metodi più conosciuti spesso non sono sufficienti.

Ed ecco che per togliere la puzza di fumo in casa e sui vestiti diventa fondamentale affidarsi a metodi testati, ma che non sono noti a tutti. La buona notizia è che sono validi, a patto che vengano seguiti tutti correttamente i passaggi.

Rimedi naturali ed ecosostenibili

L’altro fattore che farà felici tante persone è il fatto che si tratta di soluzioni “fai da te” e anche sicuramente ecosostenibili. E, come se non bastasse, garantiscono anche un certo riciclo, tenuto conto che si andrà ad usare materie prime che sono per lo più scarti provenienti da altri ambiti del quotidiano.

Per togliere la puzza di fumo in casa e sui vestiti si può partire proprio dall’abitazione. In questo caso bisognerà dotarsi di:

bucce di limoni;

bucce di arance;

fondi di caffè.

L’ideale è metterli insieme in dei contenitori da lasciare in giro per casa, creando una sorta di miscuglio. Tra le soluzioni che possono essere adottate, magari prima che i fumatori diano sfogo alla loro abitudine, c’è anche quella di mettere i fondi di caffè all’interno del posacenere. Questa scelta permetterà anche di prevenire il problema.

Si possono ottenere sia dal fondo della moka o svuotando i residui delle capsule. Sono soluzioni che sono assolutamente complementari alla possibilità di creare dei deodoranti naturali.

Per togliere la puzza di fumo in casa e sui vestiti questi sono i rimedi più efficaci

Per quanto riguarda, invece, mobili, pavimenti e vestiti viene in soccorso l’aceto di vino bianco.

E proprio l’aceto rappresenta un vero alleato per chi cerca un metodo efficace per togliere la puzza di fumo in casa e sui vestiti.

Nel caso di questi ultimi per essere sicuri che, magari dopo averli messi in lavatrice, non si abbia ancora la brutta sorpresa di sentire odore di fumo è molto utile inserire una tazzina di aceto bianco nel ciclo di lavaggio, insieme al normale detersivo. La soluzione può essere adottata anche in caso di lavaggio a mano.

Si può anche aggiungere del bicarbonato. L’azione combinata dei due agenti farà sì che l’odore di fumo diventi solo un ricordo. E qualora non ci si riesca al primo colpo, la procedura può essere rifatta. A quel punto sarà improbabile che il problema ci sia ancora.

