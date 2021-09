Inizia una nuova stagione e non vogliamo rischiare di restare indietro col look. Il ritorno in ufficio e il lavoro in presenza non permettono di lasciare niente al caso. Del resto come ci vestiamo è un biglietto da visita a ogni incontro. Così come la pettinatura e le mani. Forse non le stringeremo più sovente come una volta, ma è importante che queste ultime si presentino curate. E poi dalle unghie traspare sempre un po’ di personalità e vanità femminile. Si può conquistare e ammaliare anche grazie alle proprie mani.

Quindi, ecco 4 nuove incredibili e imperdibili tendenze di unghie per l’inverno 2021. Un arcobaleno di colori molto diversi dai tradizionali, con rivisitazioni curiose anche sulle decorazioni. Se non vogliamo perdere un minuto di più, nel seguente paragrafo scopriamo le nuove idee e lasciamoci ispirare.

I nuovi colori moda

Ebbene sì, a volte i classici ritornano ma con qualche variazione sul tema. E nel caso delle unghie è lo smalto rosso che ritorna di moda, ma nella variante di colore malva e bordeaux. Non c’è nulla di più sensuale e al contempo serio delle sfumature del rosso. Ma il 2021 ha scelto anche colori più scuri, che vanno dal blu al verde al marrone. E tra le nuove tendenze, il rosso e il marrone si uniscono nella moda del mismatched, dello scombinato. Alterniamo questi due colori per ottenere un effetto cromatico di classe.

Inoltre quest’anno tra i disegni ritornano le decorazioni geometriche. Piccoli cerchi, scacchi e quadrati da riempire con i colori dell’autunno. E se ci piace osare e attirare l’attenzione, perché non impreziosire le mani con glitter e punti luce. E per la precisione brillantini, perline e smeraldi andranno a riempire solo la striscia finale dell’unghia.

Ecco 4 nuove incredibili e imperdibili tendenze di unghie per l’inverno 2021

Ma il brillantinato non è la tendenza più osé di quest’anno. A fare compagnia ai diamantini glitterati, ecco le unghie metallizzate. Le prime passerelle dell’anno hanno sfilato proprio con il marchio del dorato. E accanto alle tecniche e ai colori tradizionali grigio, dorato e argentato, si scoprono nuovi effetti. Manicure policromatiche dove i metalli si mescolano i disegni e iridescenze astratte alla Kandinskij.

E se amiamo il bianco o l’effetto nude naturale, la moda suggerisce di apportare qualche segno distintivo. Una linea essenziale dorata, oppure nera e bianca, dettagli quasi invisibili ma non per l’occhio attento. Anche per chi ama farsi la manicure a casa sarà facile diventare un artista. Grazie a piccoli pennelli, stecchini e pinzette, sbizzarriamoci con i disegni astratti, fiori e linee. Quest’anno è la personalizzazione contro corrente a farci essere al top.

