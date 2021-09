Rinnovare i mobili di casa può significare spendere grosse cifre. Qualsiasi negozio promette grandi risparmi ma, purtroppo, la qualità costa. E su alcuni mobili non si può andare al risparmio. Su altri, invece, ci si può sbizzarrire con idee fai da te a costi bassissimi. E non c’è bisogno di essere maghi del bricolage. In questo articolo vedremo come creare facilmente un appendiabiti originale con 3 oggetti economici e di riciclo e stupire tutti.

Perché il fai da te può davvero dare risultati eccellenti. La nostra casa può diventare un museo divertente di mobili originali. E l’attaccapanni è uno dei primi oggetti che si mostra al visitatore. Vediamo qualche creazione facile, veloce e originale con oggetti di recupero. Per esempio, non si pensa mai a cosa si può costruire con delle vecchie grucce in ferro.

Eppure, proprio perché sono piegabili si possono trasformare in tantissime altre forme. È necessaria una base in cartone dove disporle per creare la forma. Posizioniamole nel modo che più ci piace. Poi, servirà della colla a caldo (o del silicone o del ferro filato) per l’assemblaggio definitivo. Se si desidera dare un tocco di colore basterà comprare dei tubetti di colore per ferro e dipingere con un pennello grosso.

La seconda idea utilizza uno degli oggetti di riciclo più famosi, il pallet. Questa pedana in legno ha una struttura sfruttabile per mille mobili e oggetti. Dai divani, ai tavoli, alle fioriere, fino agli appendiabiti. E non ci vorrà molto per crearne uno molto capiente e carino. In questo caso dobbiamo tagliare la pedana della larghezza che ci serve. Scartavetrare la superficie, poi, è l’ideale per poterla colorare successivamente. Poi, a piacimento inseriamo ganci, maniglie o cordoncini per appendere ogni tipo di capo.

Per la terza idea, più che di riciclo, si parla di creazione naturale. Infatti, si sfruttano le ramificazioni degli alberi più regolari. Questa creazione è perfetta per chi ama la natura e vuole portarne un po’ in casa propria. È anche facile trovare dei rami adatti per chi abita vicino a un bosco o a un parco. Inoltre, non c’è alcun costo. Dopo aver fatto una selezione dei rami più belli e resistenti, bisogna trattarli con della resina. Dopo averli fatti asciugare si possono assemblare a piacimento. Un’idea è ricreare un albero con dei rami, oppure creare la struttura dell’attaccapanni. Provvediamo a unire le parti con dei tasselli che sono più resistenti.