La salvia oltre ad essere un’erba aromatica perfetta per i nostri piatti, può avere molti altri usi. Infatti viene usata come rimedio erboristico per diversi disturbi. Per alleviare i sintomi della menopausa, per alleviare disturbi digestivi come nausea o vomito. Ma può essere usata anche per alcuni benefici estetici.

Cosa contiene?

Le foglie di salvia contengono antiossidanti come flavonoidi e tannini. Grazi alle loro proprietà hanno un effetto positivo sul microcircolo.

Bisogna fare attenzione però all’olio essenziale. Infatti questo in dosi elevate può essere molto tossico.

È controindicato soprattutto in gravidanza e allattamento, quindi è sempre meglio rivolgersi al proprio medico.

Come usare la salvia per combattere la caduta dei capelli

Come abbiamo visto, la salvia può avere molti usi, ma in questo articolo ci concentreremo soprattutto sui capelli. In questo periodo i nostri capelli sono molto stressati. È facile ritrovarsi il cuscino o la spazzola pieno di capelli spezzati.

Per contrastare la caduta dei capelli si può realizzare uno shampoo alla salvia.

Basta procurarsi circa 150ml di shampoo neutro, aggiungere circa 2ml di olio essenziale di salvia e 2ml di olio essenziale di lavanda. Poi mescolare e usarlo come un normale shampoo. Massaggiare il cuoio capelluto prima di risciacquare. Così il cuoio capelluto sarà rinforzato e rinvigorito.

È molto utile anche in caso di cute grassa. Lo shampoo alla salvia riduce la produzione di sebo del cuoio capelluto, riducendo anche la forfora.

Oltre allo shampoo si possono realizzare delle lozioni vegetali con l’olio essenziale. Una sorta di maschera per capelli. Mischiando qualche goccia di l’olio essenziale di salvia a dell’olio d’oliva o di cocco. Questo trattamento si può ripetere una o due volte a settimana. I risultati saranno sorprendenti.

Ed ecco come usare la salvia per combattere la caduta dei capelli. Ma la salvia può essere anche utilizzata come sbiancante naturale per i denti. Per approfondire cliccare qui.