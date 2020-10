Quando torna l’inverno, e con esso, freddo e soprattutto umidità, il nostro collo e la nostra cervicale ricominciano a soffrire. Per evitare i famosi scricchiolii, quando ci alziamo la mattina, dovremmo dedicare qualche minuto agli esercizi di rotazione e torsione per scaldare la muscolatura del collo. Un paio di minuti rubati magari alla colazione, ma che sono un vero e proprio investimento per la salute e per il resto della giornata. Attenzione però che possiamo spiazzare torcicollo e dolori alla cervicale con gli alimenti che assumiamo a tavola. Ecco dunque venirvi incontro gli Esperti di ProiezionidiBorsa, con i consigli in materia.

Muscoli uguali agli altri

Forse non ci facciamo quasi mai caso, ma i muscoli della cervicale sono uguali a tutti gli altri, con la differenza che durante la giornata, vengono chiamati in causa più di molti altri. Sfortunatamente per loro, inoltre, risentono dello stress che accumuliamo e che va a infiammare proprio la zona del collo. Senza contare la postura al lavoro e quella in macchina, soprattutto.se compiamo lunghi tragitti.

L’importanza dell’alimentazione

Però, proprio perché questi muscoli appartengono alla stessa categoria di tutti gli altri, risentono anch’essi dell’alimentazione, e, soprattutto della digestione e del metabolismo. Le cause principali della cosiddetta “cervicalgia” e dei dolori al collo vanno ricercate nelle infiammazioni del nervo vago e in quelle generiche. Ma anche in uno stato di disidratazione e cattiva digestione. Possiamo spiazzare torcicollo e dolori alla cervicale con gli alimenti, ma anche con l’acqua e le bevande. Ricordiamo che i muscoli trovano la loro costituzione nei minerali, nelle proteine e nell’acqua. Se il nostro organismo è disidratato, è come una macchina senza benzina.

Il nervo vago

Abbiamo accennato al nervo vago, ossia a quel nervo che ha il compito importantissimo di fare da conduttore di messaggi tra il cervello e i nostri organi. Tra questi, come abbiamo visto anche quelli della digestione. Fateci caso, quando sentite una forte nausea, che poi magari si trasforma in vomito, sentirete anche un irrigidimento e dei dolori ai muscoli della cervicale. Per questo motivo è assolutamente fondamentale che assumiate molta frutta e verdura, che riduciate salumi e affettati, che beviate molto e che mangiate in orari fissi!

