2 ricette di dolci con limone e cioccolato per una colazione o merenda veloce e gustosa con una verdura di stagione inaspettata

Con l’arrivo dell’estate, iniziano a spuntare anche diversi ortaggi tipici del caldo. Tra questi ci sono anche le zucchine. Questa verdura è popolare per diverse ricette salate o come contorno. Però, non tutti sanno che in realtà può essere usata come ingrediente segreto per qualcosa di più dolce. Infatti. ci sono diversi modi di utilizzare questo ortaggio per creare dei deliziosi dolci.

Vediamo insieme 2 ricette di dolci con limone e cioccolato per una colazione o snack salutare, che farà adorare le verdure a grandi e piccini.

Biscotti al limone e zucchine

La prima ricetta consiste in dei gustosi biscotti al limone e zucchine. Prepariamo gli ingredienti:

a) 1 uovo;

b) 130 gr di zucchero;

c) 65 gr di burro;

d) 130 gr di zucchine tritate;

e) 1 cucchiaino di scorza di limone;

f) 1 cucchiaino di bicarbonato;

g) 260 gr di farina;

h) 1 cucchiaino di lievito;

i) 1 cucchiaio di cannella;

l) sale q.b.;

m) 65 gr di uvetta;

n) 65 gr di noci tritate.

Il primo passaggio è di sciogliere il burro, per poi versarlo all’interno di una ciotola insieme allo zucchero. Mescoliamo finché non otteniamo un composto morbido. Aggiungiamo le zucchine, la scorza di limone e l’uovo e mischiamo. Infine versiamo anche la farina, il bicarbonato, il lievito, la cannella e il sale. Mescoliamo energicamente fino ad avere un composto morbido ed omogeneo.

Aggiungiamo anche le noci e l’uvetta per rendere i nostri biscotti ancora più gustosi. Prendiamo una teglia e stendiamo della carta da forno. Aiutiamoci con il cucchiamo per formare dei biscotti con il composto, ben distanziati l’uno dall’altro.

Infine inforniamo a 180° per circa 10 minuti, o fino a quando saranno dorati. Passato il tempo, togliamo la teglia dal forno e facciamo raffreddare i biscotti. Ed ecco che in nostri dolcetti sono pronti.

Torta al cioccolato

La seconda ricetta è una gustosa torta al cioccolato. Ci serviranno:

a) 80 gr di zucchero;

b) 200 gr di farina;

c) 65 gr di cacao amaro;

d) 1 cucchiaino di cannella;

e) 1 cucchiaino di lievito;

f) 1 cucchiaino di bicarbonato;

g) sale q.b.;

h) 2 uova;

i) 130 gr di yogurt greco;

l) 2 cucchiaini di estratto di vaniglia;

m) 200 gr di zucchine tritate.

Preriscaldiamo il forno a 180 gradi e imburriamo una teglia. In un’ampia ciotola, mescoliamo energicamente la farina, lo zucchero, il cacao, la cannella, il bicarbonato, il lievito e il sale. In un’altra ciotola sbattiamo con una frusta le uova, lo yogurt e la vaniglia. Poi aggiungiamo il composto alla ciotola con la farina e versiamo le zucchine. Mescoliamo fino a rendere il tutto omogeneo.

Trasferiamo il composto nella teglia e inforniamo per circa 30 minuti. Passato il tempo, tiriamo fuori la torta e lasciamo raffreddare

Ed ecco due dessert alternativi che utilizzano le zucchine. Questo può essere un modo anche per far approcciare le verdure ai bambini in modo più gustoso. Entrambe le ricette richiedono poco tempo di preparazione e ingredienti facilmente reperibili. Perfette per utilizzare in modo originale anche le verdure del nostro orto.

