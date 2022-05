Abitare In è un titolo in bilico tra il rialzo e il ribasso. I livelli chiave da monitorare

Dopo la mancata tenuta dei supporti di qualche mese fa, le quotazioni di Abitare In hanno accelerato al ribasso. Da qualche settimana, però, la discesa sembra essersi arrestata. Tuttavia, Abitare In è un titolo in bilico tra il rialzo e il ribasso.

Come si vede dal grafico, infatti, da un po’ di settimane le quotazioni sono bloccate all’interno del trading range individuato dai livelli 6,04 euro e 7,16 euro. Solo la rottura di uno di questi livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Una chiusura settimanale superiore a 7,16 euro potrebbe aprire le porte al raggiungimento del I obiettivo di prezzo in area 8,14 euro. La rottura di questo livello, poi, potrebbe dare ulteriore impulso per il raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 10,7 euro. La massima estensione del rialzo, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 13,3 euro (III obiettivo di prezzo).

Al ribasso, invece, l’obiettivo più probabile potrebbe andare a collocarsi in area 4,03 euro. Un primo indizio in tal senso si avrebbe con una chiusura settimanale inferiore a 5,28 euro. Oltre il livello in area 4 euro, poi, l’obiettivo successivo potrebbe andare a collocarsi in area 0,77 euro.

La valutazione del titolo Abitare In

In generale gli analisti vedono il gruppo Abitare In crescere a un ritmo molto superiore rispetto alla media del settore di riferimento. Ad esempio, gli utili sono attesi crescere a una media annua di oltre il 32% per i prossimi tre anni, a fronte di un settore di riferimento che salirà del 6,7%.

Inoltre, la società è una delle più interessanti sul mercato in termini di valutazione basata sui multipli degli utili. Secondo questo parametro, infatti, le azioni Abitare In mostrano una sottovalutazione del 20% circa.

Tra i pochi punti di debolezza il gruppo ricordiamo che ha un rapporto debito/margine operativo lordo (EBITDA) relativamente elevato.

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, per gli analisti il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa il 50%.

Abitare In è un titolo in bilico tra il rialzo e il ribasso. I livelli chiave da monitorare secondo l’analisi grafica

Il titolo Abitare In (MIL:ABT) ha chiuso la seduta del 12 maggio in rialzo del 2,36% rispetto alla seduta precedente a quota 6,06 euro.

Time frame settimanale

Approfondimento

Rimbalzo dei mercati dai minimi giornalieri. Domani nuovo setup ed è decisivo