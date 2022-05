Grazie alla liberalizzazione del settore è possibile risparmiare per il servizio di telepedaggio anche dopo i rincari previsti dalla società Telepass e di cui abbiamo parlato in un articolo precedente.

Una grande società italiana ha messo sul mercato da pochi giorni l’alternativa. Questa promette ai nuovi abbonati 6 mesi di servizio gratuito ed un costo successivo mensile di tutto rispetto.

La società Autostrade non è più monopolista e dunque oggi si può scegliere un device capace di offrire diversi servizi legati alla mobilità ad un prezzo concorrenziale.

Ecco come avere il servizio telepass gratis per 6 mesi evitando di fare le code al casello dell’autostrada durante le vacanze e risparmiando sul pedaggio anche dopo l’estate

Il primo concorrente di Telepass è UnipolMove, lo strumento lanciato sul mercato dal Gruppo Unipol e che offre il servizio di pagamento del pedaggio autostradale, il pagamento del bollo auto, multe, pagamento ZTL e addirittura il pagamento del carburante.

È possibile attivare UnipolMove presso le agenzie del gruppo o tramite il sito internet. Attraverso l’app è possibile modificare in qualsiasi momento la targa a cui il device è collegato e tutte le volte che si vuole.

Non è necessario essere clienti del gruppo assicurativo per potersi abbonare al servizio di telepedaggio. Il mercato di libera concorrenza ci consente di godere di 6 mesi di servizi senza dover pagare neanche un centesimo.

Successivamente il costo di abbonamento mensile sarà soltanto di 1 euro. Attualmente, quindi, si potrebbe spendere la metà rispetto al Telepass di Autostrade per l’Italia.

Quali vantaggi ci sono scegliendo tra Autostrade e UnipolMove

Telepass ovviamente non sta a guardare. Anche per Autostrade è il momento di offrire incentivi e agevolazioni allettanti. Uno sconto del 30% ad esempio è previsto per chi sceglie Telepass e viaggia in motocicletta. Per chi sottoscrive un nuovo abbonamento o è già cliente c’è la possibilità di associare la targa di una moto al dispositivo e chiedere questo sconto per i pedaggi.

Dunque ecco come avere il servizio telepass in modo gratuito per sei mesi.