Portare un vino degno di nota che abbia un prezzo accessibile è un’esigenza diffusa e comprensibile. Tanto più in un Paese come l’Italia, pieno di produttori intraprendenti e validi. Così, la nota guida enogastronomica di Gambero Rosso ha pensato di dedicare la guida Berebene alle offerte dotate di un miglior rapporto qualità prezzo all’interno della nostra penisola.

In occasione della presentazione sono stati anche divulgati i nomi dei 3 vincitori. Si tratta cioè di 3 bottiglie reperibili presso enoteche e grande distribuzione organizzata ad un prezzo di vendita inferiore ai 13 euro. Le bottiglie scelte, secondo i critici, garantirebbero per il costo una migliore resa. I 3 vincitori sono stati suddivisi secondo 3 categorie che rappresentano la provenienza geografica (Regioni del Nord, del Centro e del Sud Italia). Per quanto riguarda i vini rossi abbiamo recentemente parlato dei produttori proclamati vincitori. Del mondo dei bianchi ci occupiamo ora. Ecco 3 vini bianchi da comprare senza esitazione al supermercato secondo la prestigiosa guida per non spendere un patrimonio.

Dal nordest con furore

Viene dal Friuli Venezia Giulia il vincitore della categoria Nord Italia. Il Collio Bianco Uve Autoctone 2019 è prodotto dalla Cantina cooperativa Cormòns ed è un bianco elegante e che presenta un forte sentore di fiori gialli. La beva è piacevole ed intensa, quasi balsamica. Il risultato di questo mix tra Tocai Friulano, Ribolla Gialla e Malvasia (uve autoctone) è saporito e perfetto da abbinare con tanti prodotti del territorio.

Per il Centro, il vincitore selezionato viene dal Lazio. Il Frascati Terre dei Grifi 2020 dell’azienda Fontana Candida, infatti, ha un sapore molto particolare e complesso. Nel comune di Monteporzio Catone si trova un terreno dall’accentuata mineralità. Questa è motivata dalle origini vulcaniche che caratterizzano la zona. Il risultato è un vino sapido e fruttato, in cui non sfuggono i profumi di pesca e di macchia mediterranea. Bevendolo ci renderemo conto della sapidità del prodotto, che lo rende grintoso e saporito. Per questo si può tranquillamente abbinare a carni bianche e primi ricchi di vegetali.

È la terra di Avellino invece ad ospitare il campione del Sud Italia. Il Greco di Tufo 2020 dell’azienda Sanpaolo, infatti, è riuscito a superare tutta la concorrenza. Il gusto saporito è fruttato e trascinante, il profumo invece agrumato e iodato. Questo bianco color paglierino è splendido da abbinare ai formaggi non stagionati e risotti, così come è ideale con il più classico degli abbinamenti, ad esempio con pesci grandi come il dentice. Un vino antico (portarono il Greco nell’antichità in Magna Grecia) ma sempre attuale.

