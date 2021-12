Manca davvero poco al Natale, c’è chi ha già decorato l’albero e chi sta per farlo. Come ogni anno abbiamo deciso gli abbinamenti, i colori da usare e le lucine da mettere. Se amiamo cambiare spesso le decorazioni sappiamo bene quanto possano costare. Non sempre si trovano palline di Natale e ghirlande a poco prezzo, anzi.

In un precedente articolo abbiamo visto come realizzare delle decorazioni fai da te con materiali di riciclo. Come creare dei bellissimi pinguini con delle bottiglie di plastica per esempio. Oppure questa fenomenale idea di riciclo non è solo facile ma anche perfetta per immergersi nell’atmosfera natalizia. Oggi vedremo come trasformare delle semplici ed economiche palline di Natale in ornamenti spaziali.

Ecco come realizzare delle palle di Natale economiche in casa e lasciare tutti senza fiato con pochi euro

Per realizzare questo progetto avremo bisogno di classiche palline di Natale di varie dimensioni, ma trasparenti. Sono facilmente reperibili online o nei negozi per il fai da te. Ci serviranno poi dei glitter in polvere di diversi colori, dei gancetti per appenderle e dell’olio per bambini.

In genere le palline di Natale si decorano esternamente perché è molto più semplice far aderire i glitter. L’unico problema è che spesso la polvere non aderisce alla perfezione e dopo un po’ va via. I glitter cascano ovunque a terra creando tappeti luccicanti ma le palline tornano spoglie.

Con questo metodo incredibile potremo riutilizzare le palline per diversi anni senza preoccuparcene. In più sembreranno acquistate in qualche negozio costoso di decorazioni natalizie.

Procedimento:

Togliamo il tappino con la fessura su cui applicare il gancetto. Alcuni tipi si svitano semplicemente, altri invece andranno un po’ forzati e incollati nuovamente. Versiamo dentro la pallina trasparente qualche goccia di olio per bambini. Non serve esagerare, dovremo oliare l’interno della pallina come faremmo con una teglia.

Ruotiamo bene la pallina per far sì che l’olio ricopra tutta la superfice interna della sfera. Quando saremo soddisfatti facciamo colare in una ciotola l’olio in eccesso. A questo punto versiamo la polvere di glitter dentro la pallina di Natale. Procedendo sempre con un movimento rotatorio facciamo aderire tutti i glitter. Eliminiamo l’eccesso senza agitare troppo la pallina.

Lasciamo asciugare 10 minuti e poi richiudiamo il tappo della palla di Natale. Ed ecco che avremo in un attimo e con zero fatica delle splendide sfere scintillanti. Appendiamole sull’albero, sotto il lampadario o dove preferiamo. Possiamo anche provare a realizzare delle decorazioni particolari, tipo a colata di glitter.

Quindi, ecco come realizzare delle palle di Natale economiche in casa e lasciare tutti senza fiato con pochi euro. Procuriamoci il necessario e decoriamo il nostro albero con queste meravigliose palline fai da te. Nessuno ci crederà che le abbiamo realizzate con le nostre mani.

