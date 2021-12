Si è svolta da pochi giorni la presentazione della Guida Berebene 2022 da parte di Gambero Rosso. L’apprezzata e riconosciuta istituzione enogastronomica per il trentunesimo anno ha dedicato una rubrica dedicata ai vini d’Italia. In particolare si è concentrata su quelli che, in relazione al loro costo, sono in grado di regalare all’utente un’esperienza sorprendente. Il prezzo tenuto in considerazione è quello di 13 euro. Così ha stilato una lista di 848 vini da tenere in considerazione.

Tra questi, però, ha decretato i 3 migliori rossi in assoluto da trovare tra enoteche e grande distribuzione. Questi sono stati suddivisi utilizzando un criterio geografico. I premi cioè sono stati assegnati ad una bottiglia del Nord, una del Centro e una del Sud Italia. Sono proprio loro i 3 migliori vini rossi italiani per rapporto qualità prezzo secondo questa prestigiosa e nota guida.

Partendo dal Nord

Viene dall’Alto Adige-Südtirol il vincitore per la categoria Nord Italia. La Regione è già nota per la qualità e varietà dei vitigni e della lavorazione, spesso abbinata ad un’attenzione approfondita per i temi ambientali e di design delle strutture vitivinicole. Ed ora aggiunge una medaglia ulteriore. Il A. A. Meranese Schickenburg 2020 della Cantina Meran è un vino autoctono e legato al territorio da un vincolo profondo e antico. È rosso rubino, dal bouquet elegante di mandorla e violetta. È in grado di risultare morbido e piacevole in bocca. Il merito è di un’unione tra la cantina Burggräfler e la cantina Merano che si sono unite sotto il marchio Meran.

A rappresentare il Centro Italia ci pensa invece un abruzzese. Infatti è il Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo Yang 2019 a fregiarsi di questo speciale premio. I fratelli Barba presentano così questo vino ricchissimo in aromi ed eclettico in rimandi. Dai mirtilli alla grafite, passando per tante sfumature balsamiche interessanti. Sapido nella bevuta, questo Montepulciano al 100% rappresenta un abbinamento privilegiato per la cacciagione. Riesce infatti a scalfire i sapori più grassi e arcaici delle carni con il suo bouquet così variegato.

Per la categoria del Sud Italia a vincere è un vino isolano. Il Mandrolisai 2019 dell’azienda Fradiles viene dalla Sardegna e nasce dall’assemblaggio di uve autoctone che formano un blend di Cannonau, Monica e Bovale sardo.

Anche in questo caso il vino presenta sapori complessi e speziati. La mineralità e gli aromi di sottobosco sarebbero particolarmente accentuati, ed il tutto è racchiuso da una elevata tannicità. Quest’azienda viene dal cuore della Sardegna, tra le colline di Atzara e Sorgono. Queste si trovano a 500 metri sul livello del mare, e sono caratterizzate da un fenomeno di disfacimento granitico che aiuta a spiegare la mineralità del vino. Questo riconoscimento premia anche una Regione che aveva ospitato anche l’azienda vincitrice del Premio Vino da Meditazione dell’anno 2021.

Ecco dunque che potremmo fare un figurone spendendo pochi euro per l’acquisto di una bottiglia di vino.