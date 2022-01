Il gran periodo degli sconti è da poco iniziato ed è riconoscibilissimo perché le vetrine sono piene di scritte rosse che indicano “sales” o “saldi”.

Questo per molti è un momento attesissimo durante il quale si cerca di concludere un affare per portarsi a casa quel desiderio inesaudito da tempo.

Generalmente, i saldi sono l’occasione giusta per rinnovare o arricchire il proprio guardaroba invernale e comprare qualche altro pezzo da sfoggiare fino a fine marzo.

Quest’anno, però, potremmo aprirci ad uno shopping più furbo, inserendo nel nostro carrello qualche capo d’abbigliamento o accessorio che potremmo sfruttare durante la prossima stagione.

La moda, infatti, ha lanciato in pieno inverno delle tendenze leggere e sbarazzine che ci seguiranno anche quando inizierà a fare più caldo.

Quali sono?

Le scopriremo in questo articolo che potrebbe diventare fondamentale per arricchire la nostra wish list con acquisti che molti ci invidieranno.

Ecco 3 vestiti e 3 accessori glamour da acquistare durante i saldi invernali per essere alla moda la prossima primavera

La nostra abilità, scoccata la scintilla dei saldi, deve essere allora quella di non focalizzarci solamente su capi e accessori trendy per l’inverno.

Dopo cappotti, piumini, sciarpe e cappelli, dovremmo avere un gruzzoletto disponibile per non lasciarci scappare alcuni must che spopoleranno la primavera prossima.

Questi li troviamo proprio ora sotto i nostri nasi, sugli scaffali e indossati dai manichini.

Non ci resta che sapere quali sono e il gioco è fatto: quando cambierà la stagione saremo già pronte con outfit all’ultimo grido.

I 3 vestiti

Entrando in un negozio di abbigliamento dovremmo recarci immediatamente nel reparto dedicato ai blazer.

Proprio questi, infatti, saranno i capispalla più amati durante la primavera 2022.

Dovremmo optare per dei modelli fatti con tessuti leggeri e rasati, doppiopetto, over e impreziositi con bottoni dorati.

Per quanto riguarda i colori, accontentiamoci di ciò che troviamo ma dovremmo scartare il nero.

Dopo aver concluso con questo reparto, spostiamoci verso le file interminabili di abitini.

Tra i tanti disponibili dovremmo cercare di acquistarne uno modello sottoveste in satin, in viscosa oppure in seta. Questi saranno i protagonisti dei party primaverili e ancor di più estivi.

Infine, ciliegina sulla torta del nostro shopping furbo durante i saldi sarebbe la minigonna.

Dovremmo scegliere dei pezzi in finta pelle oppure di jeans con spacchi, bottoni o frange.

I 3 accessori

I primi accessori che dovremmo accaparrarci che siano borse, foulard, calze o gioielli condividono tutti un’unica caratteristica.

Il loro colore rientra nella gamma di quelli neon perché questi, insieme al giallo canarino e al very peri, saranno al top in primavera.

Per quanto riguarda le scarpe, invece, un paio di stivali in pelle con il tacco e il gambale alto sono quelli che ci vorranno anche da aprile in poi.

Infine, sul versante borse, al di là delle mini bag a tracolla, dovremmo acquistarne una maxi con struttura morbida “a sacco”.

Quindi, eccoli qui i 3 vestiti e i 3 accessori glamour da acquistare durante i saldi invernali per essere alla moda la prossima primavera.

