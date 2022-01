Fare il pane in casa è un rituale che ci riporta indietro nel tempo, a quando le massaie sporcavano di farina i pianali della cucina. Oggi, i nostri ritmi di vita sono un po’ cambiati, diventando sempre più veloci e frenetici. Ma quando rientriamo tardi dal lavoro, e sia il fornaio che i supermercati sono già chiusi, possiamo comunque preparare il pane in casa. Non servono tanti ingredienti e non serve molto tempo, basta conoscere i giusti segreti culinari.

Per esempio, per fare il pane in casa velocemente e senza lievitazione proviamo questo trucco prima del forno. Molti credono che sia necessario lesinare sugli ingredienti dell’impasto per velocizzare la preparazione del pane, ma non è sempre così. Di seguito vediamo che il vero segreto per fare il pane in casa in pochissimo tempo è scegliere il tipo di cottura.

Possiamo cambiare le farine e tutti gli ingredienti dell’impasto, ma ci sembrerà impossibile non cuocere il pane né in forno né in padella. Eppure, la ricetta più veloce per preparare il pane in casa, che elimina l’attesa della lievitazione, prevede di bollire il pane prima di metterlo in forno.

La ricetta per preparare il pane bollito è la più veloce che ci sia, perché taglia tempi di lievitazione e di cottura. Ma iniziamo dagli ingredienti necessari. Per fare il pane bollito servono:

600 grammi di farina 00 (o altro tipo se lo preferiamo);

20 grammi di zucchero semolato;

400 millilitri di latte caldo;

2 litri d’acqua;

30 millilitri di olio extravergine di oliva;

10 grammi di lievito secco;

circa 8 grammi di sale.

Preparazione

Presa una terrina, versiamoci latte, lievito secco, zucchero e sale e mescoliamo fino ad amalgamarli. Poi aggiungiamo la farina e lavoriamo a mano l’impasto fino a ottenere un panetto, che ungeremo con l’olio. Ora possiamo far riposare l’impasto una mezz’ora o andare dritti al sodo. In ogni caso, il prossimo passo è dividere l’impasto in parti piccole.

Con un mattarello, stendiamo l’impasto per poi arrotolarlo su se stesso. Così formeremo dei piccoli filoni di pane, che possano entrare in una pentola per orizzontale. Ora facciamo bollire l’acqua in una pentola e, quando bolle, mettiamo a cuocere i filoni di pane, per circa due minuti. Tolti dall’acqua, ultimiamo la cottura dei filoni di pane in forno, per abbrustolirli. Inforniamo per 15 minuti a 200 gradi e il nostro pane fatto in casa sarà pronto.

