I fastidiosissimi odori di muffa e umidità sono un vero tormento per le nostre abitazioni. Spesso pulire e imbiancare non porta alle soluzioni sperate e volute. Di sicuro abbiamo provato rimedi di ogni sorta e non ci siamo arresi alla prima difficoltà. In molti casi ciò che rimane da fare è agire prevenendo tali fastidi. Ecco come è possibile ottenere un effluvio di pulizia e buoni odori con l’umidità perfetta in casa grazie a questi semplici trucchetti.

Metodi naturali e non solo

Arieggiare con costanza: i serramenti di ultima generazione non permettono un circolo d’aria come accadeva con quelli di un tempo. Quindi spesso la casa rimane chiusa per tutta la giornata e gli ambienti non sono arieggiati. Cucina e bagno poi sono le due stanze in cui si accumula più vapore, che è difficile mandare via. È una buona abitudine da prendere quella di aprire le finestre mentre si usano i fornelli. In alternativa si può usare la cappa della cucina.

Dopo la doccia è necessario far andare via il vapore sprigionato dall’acqua calda. Se non è possibile fare queste operazioni al momento, bisogna approfittare delle giornate più calde e asciutte per far circolare l’aria. Diversamente, se non siamo in casa, è bene lasciare aperta qualche fessura utilizzando l’apertura vasistas in alcune stanze. Ciò eviterà che muffa e umidità si accumulino.

Un effluvio di pulizia e buoni odori con l’umidità perfetta in casa grazie a questi semplici trucchetti

Usare il deumidificatore è costoso per la bolletta e non sempre si ottiene l’effetto voluto. In alternativa sarebbe meglio usare la ventola a soffitto che contribuisce a diminuire l’umidità delle pareti.

Un rimedio della nonna per deumidificare gli ambienti consiste nell’usare il sale grosso. Porlo dentro una bottiglia di plastica o un contenitore poco utilizzato. Mettere circa 100 grammi di sale per una stanza che si aggira intorno ai 15 mq. Mettere in frigo per tutta la notte e usare il giorno dopo nella stanza desiderata.

È possibile usare anche il bicarbonato di sodio al posto del sale, in questo modo. Porre il bicarbonato dentro una vaschetta e coprirlo con un tessuto leggero. Mettere in una stanza desiderata meglio se si tratta di un ambiente piccolo.

Utilizzare gli olii essenziali in casa invece contribuirà a profumare le stanze. Qualche goccia del vostro aroma preferito dentro il diffusore o nell’apposito deumidificatore renderà gradevole e profumato l’ambiente. Tale effluvio contribuirà a darci l’idea di pulito che ci piace tanto. Consigliamo il tea tree oil, la lavanda, il limone e l’arancio dolce.