C’è chi ama in modo spassionato preparare ed infornare dolci, c’è chi invece non ne ha proprio la pazienza. Alcuni infatti non riescono proprio a trovare confidenza con le giuste dosi ed ingredienti né hanno voglia di attendere a lungo per realizzare uno sfizioso dolcetto. In tal proposito questo articolo potrebbe essere interessante per chi cerca dei dolci facili ma soprattutto veloci.

Pertanto per non farci mancare mai la giusta dose di golosità, ecco 3 velocissimi dolci da preparare in pochi minuti che salveranno le nostre serate.

Il gusto inimitabile del cocco

Se quello che cerchiamo è un dolcetto pronto in 10 minuti, queste strepitose palline al cocco sono quello che fa al caso nostro. Avremo bisogno di 200g di ricotta, 180g di farina di cocco, 100 g di zucchero e scaglie di cocco. Beh, una volta acquistati gli ingredienti il dolce è praticamente già pronto. Sarà sufficiente unire farina, zucchero e ricotta, amalgamare bene il composto e ricavarne delle palline che dovremo poi passare nelle scaglie di cocco. Una volta creata la “panatura di cocco” procederemo a farle riposare in frigo fino al momento dell’utilizzo. Potremmo dare una nota ancora più golosa aggiungendo delle gocce di cioccolato nell’impasto.

La mitica torta in tazza

Questo dolce di origine americana è l’ideale per chi ha poco tempo ma proprio non riesce a rinunciare al piacere dei dessert. Infatti la torta in tazza, detta mug cake richiede appena un minuto di cottura in forno a microonde. Saranno necessari 2 uova, 180g di farina, 140g di latte, 90 g cacao, 60 g olio di girasole e 8 g di lievito.

Per prima cosa uniremo uova e zucchero e mentre mescoliamo aggiungeremo le polveri con l’aiuto di un setaccio che consentirà di non ottenere grumi. A questo punto dovremo unire il latte e l’olio sempre continuando a mescolare. Trasferiamo il composto all’interno di una tazza, avendo premura di lasciare due dita dal bordo. Non ci resta che mettere nel microonde a massima potenza per vedere lievitare in un minuto un goloso dolce in tazza.

Infine, possiamo preparare dei tartufini con frutta secca e cioccolato sfruttando il concetto delle palline al cocco di prima. Avremo bisogno di yogurt greco, farina di cocco, cioccolato fondente, frutta secca. Amalgameremo prima la ricotta e il cacao per poi aggiungere il resto degli ingredienti, avendo premura di conservare della frutta secca per la fine. Una volta pronto il composto, realizzeremo delle sfere che ricopriremo con la rimanente frutta secce per poi far riposare il tutto in frigo.

