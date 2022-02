Per rivoluzionare il proprio look o nascondere i primi segni della canizie, le tinte fai da te sono un comodo compromesso. Le si può applicare tranquillamente da casa e le istruzioni sono semplici e immediate.

Attenzione, però, perché non tutti i prodotti sono uguali. Non parliamo solamente delle colorazioni, ma in particolare degli ingredienti contenuti. Alcuni si rivelano eccessivamente aggressivi e rischierebbero di far soffrire i capelli. Al contrario, altri sarebbero perfetti per trattare la chioma, in quanto delicati e ricchi di nutrienti. Dunque, ecco 3 tinte senza ammoniaca sotto i 10 euro adatte alle nostre esigenze.

Le precauzioni prima dell’uso

Sebbene la tinta casalinga sia un ottimo sistema per dare una svecchiata alla chiome e ringiovanirla, vi sono degli accorgimenti ai quali prestare attenzione. Anche i prodotti più adatti al trattamento fai da te, come quelli che indicheremo a breve, potrebbero alla lunga stressare i capelli.

Per questo motivo, potrebbe rivelarsi una buona idea quella di applicare regolarmente una maschera rigenerante dopo la tinta. Potremmo anche realizzarla da casa coi prodotti naturali. Per esempio, contro i capelli secchi potremmo mischiare la polpa di un avocado con un vasetto di yogurt e tre cucchiai di olio di cocco. Oppure procurarci una ciotolina in cui mescolare un po’ di olio di oliva con un paio di cucchiai di miele.

Ecco 3 tinte senza ammoniaca sotto i 10 euro che coprono alla perfezione i capelli bianchi e non li danneggiano

Eccoci finalmente a tre validi prodotti sul mercato e che non ci faranno sborsare un capitale per prenderci cura dei nostri capelli. Il primo che consigliamo è quello di Leganza ai 7 oli naturali. È un balsamo colorante privo di ammoniaca e acqua ossigenata che dona un colore acceso alla chioma senza aggredirla. Ingredienti come avocado, karité e argan contribuiscono a nutrire e idratare in profondità. Il prezzo si aggira sui 9,95 euro ad articolo.

Proseguiamo proponendo la tinta Garnier Olia colorazione permanente, ricca di oli essenziali nutrienti. La colorazione è molto vivace e la modalità d’uso piuttosto semplice. Il trattamento dovrebbe durare per circa una settimana, in base a quante volte ci laviamo i capelli. Il costo per la variante a olio si aggira tra i 6 e gli 8 euro a confezione.

Chiudiamo con la proposta di L’Oréal Paris, nella versione Casting Crème Gloss. Questa tinta offre una vasta gamma di colori tra i quali scegliere, per chi desidera un buon effetto naturale e riflessi vivaci. Si applica facilmente e dovrebbe nascondere bene la ricrescita. La possiamo acquistare a un prezzo medio di circa 9 euro a pezzo.