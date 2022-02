Migliaia di italiani hanno una grande passione per il buon cinema. Grazie alle tante piattaforme di streaming disponibili, oggi tutti noi possiamo esserlo. Film di qualità e di autore sono disponibili in ogni momento. Se, però, siamo ignoranti sul tema e vogliamo diventare esperti sulla storia del cinema, possiamo fare un primo passo in avanti e seguire una nuova serie che ha fatto appassionare centinaia di migliaia di spettatori.

Si tratta di progetto cinematografico che è ora accessibile anche per il pubblico italiano. Infatti, questa serie disponibile gratis in streaming la possiamo vedere tutti su RaiPlay.

Un progetto epocale

La storia del cinema è un tema molto complesso e appassionante. Per molti può sembrare una materia ostica e complicata, ma grazie ad alcune opere di divulgazione non è così. Libri e documentari possono aiutarci ad esplorarla e ad espandere la nostra conoscenza.

Il film di cui vogliamo parlare si chiama The story of film: an odyssey, per la regia di Mark Cousins. Questa produzione internazionale è una serie in quindici puntate che attraversa la storia del cinema mondiale.

Disponibile ora gratis su RaiPlay, questo film mostra l’evoluzione del cinema a partire dalle origini sino ai giorni nostri, ma non solo. Grazie a un doppiaggio magistrale e a una qualità delle immagini perfetta, il film è un’esperienza unica e indimenticabile. The story of film: an odyssey è un documentario epocale che tenta di spiegare l’arte del cinema anche ai non esperti.

Questa serie disponibile gratis in streaming ha riscosso incredibile successo tra gli appassionati di cinema

Tramite una coinvolgente ricostruzione storica, questo documentario ci porta alle radici della settima arte con una visione molto innovativa.

Il regista spiega nei minimi dettagli le caratteristiche del linguaggio cinematografico, spiegandone a fondo la grammatica. Dai primissimi filmati in bianco e nero agli ultimi film realizzati in digitale, comprenderemo il fascino di questa arte unica e magica.

La serie ha uno sguardo ampissimo: si sofferma a lungo sui film asiatici e africani, facendo scoprire vere e proprie gemme anche ai più esperti.

Nei suoi 900 minuti, The story of film ci terrà incollati allo schermo tra immagini drammatiche ed emozionanti, spezzoni di film conosciuti e di film mai visti prima.

Chi vuole assistere a questa serie può cercarla su RaiPlay. Chi ama il film e la cultura non se ne pentirà e non riuscirà a smettere di guardarla.

