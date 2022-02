Capelli lunghi e folti ci permettono di sperimentare ogni tipo di acconciatura. Le chiome leonine non passano mai di moda e contribuiscono a plasmare la vera bellezza di una donna. In certi casi, purtroppo, può capitare di notare che i nostri capelli crescono a rilento dopo averli tagliati.

Questo problema potrebbe ricondursi alla scarsa cura che gli riserviamo. Una chioma fragile e con doppie punte, infatti, dovrebbe svilupparsi molto meno velocemente rispetto ad una sana e forte. Se soffriamo di questo problema o il nostro parrucchiere ci è andato troppo pesante con le forbici, potremmo comunque rimediare.

Per accelerare di netto la crescita dei capelli, infatti, dovremo fare ricorso a qualche furbo e utile rimedio naturale, realizzabile con pochissimi ingredienti. Il tutto comodamente da casa propria.

Consigli per la cura della chioma

Per mantenere in salute i capelli, dovremmo includere alcune buone abitudini di cura nella nostra routine. Per esempio, qualora crescano le odiatissime doppie punte, non aspettiamo un secondo di più ad andare dal parrucchiere a farcele togliere. Non faranno altro che indebolire la chioma e rallentarne la crescita.

Un’altra tecnica interessante è quella di massaggiare regolarmente il cranio. Ci basterà eseguire dei leggeri movimenti circolari con le dita dalla nuca sino alle tempie. Possiamo farlo a secco o utilizzando degli appositi oli essenziali.

Infine, consigliamo di effettuare almeno una volta alla settimana uno scrub purificante. Dovrebbe aiutare il cuoio capelluto a liberarsi dalle impurità come fumo e polveri che accumuliamo nel corso della giornata, facendolo respirare.

Per accelerare di netto la crescita dei capelli potrebbero bastare queste 3 maschere naturali che nutrono il cuoio in profondità

Le maschere naturali sono un ottimo aiuto per ridare vigore alla nostra chioma indebolita. Le possiamo realizzare con tanti ingredienti diversi.

Per esempio, proviamo a mescolare 1 cucchiaio di olio di ricino con 3 di olio di oliva. Distribuiamo la soluzione con le mani sul cuoio capelluto, quindi aspettiamo che agisca per circa 30 minuti. Terminiamo risciacquando con lo shampoo.

Similmente, possiamo sfruttare il potere naturale dello zenzero in polvere, mischiandone 2 cucchiai a uno di olio di oliva. Non usiamolo mai da solo, perché potrebbe irritare la pelle. Massaggiamo il cuoio per pochi minuti, poi lasciamo in posa mezz’ora prima del risciacquo finale.

Come ultima soluzione consigliamo la cipolla. Frulliamone una per ottenerne il succo e mescoliamone 3 cucchiai con uno di olio di oliva e uno di olio di cocco. Attendiamo 1 oretta prima di togliere tutto; unico neo: il forte odore della cipolla potrebbe tenerci compagnia per un po’.