Il piccione selvatico occidentale è, di certo, il volatile più diffuso in Europa e, di conseguenza, vederlo sporcare i nostri tetti e balconi non è raro. Nei sottovasi, ad esempio, trovano spesso fonti d’acqua facilmente accessibili, così come nelle grondaie o tra le tegole, arrecando fastidiosi problemi.

Precedentemente abbiamo parlato di insetti, invitando a prestare attenzione perché queste spie dicono che ormai blatte e scarafaggi orribili infestano casa diffondendo malattie, ma non sono gli unici. Anche i piccioni possono essere vettori di agenti patogeni per l’uomo, attraverso i batteri e parassiti che portano addosso. Inoltre, non da meno, è il terribile problema delle feci che, se non rimosse immediatamente, corrodono e mangiano qualsiasi cosa. Per far sì che questo diventi un brutto ricordo, ecco 3 straordinari repellenti naturali per far sparire all’istante i piccioni da tetto e terrazzo.

Questione di odori

Per quanto terribili possano essere questi sgraditi ospiti, cercheremo di scacciarli nel modo più efficace senza far loro del male. Come? Sfrutteremo gli odori che i piccioni non possono tollerare e vedremo come ricavarne dei repellenti. Partiamo subito dall’olio essenziale di eucalipto, generalmente utilizzato contro i cattivi odori domestici, e che è un profumo particolarmente sgradito dai piccioni. La fragranza pungente li infastidisce alla follia scoraggiandoli ad atterrare sul nostro tetto o terrazzo. Possiamo preparare un composto fatto di acqua e 30 gocce di olio di eucalipto e versarlo nei posti dove, soventemente, i piccioni stazionano e bevono. Lo scolo della grondaia o i sottovasi del balcone sono punti strategici. Allo stesso modo, possiamo lasciare dei batuffoli di cotone, abbondantemente inzuppati nella soluzione, nei punti più colpiti.

Ecco 3 straordinari repellenti naturali per far sparire all’istante i piccioni da tetto e terrazzo

In alternativa, potremmo sostituire l’eucalipto con sostanze urticanti e molto speziate. Ottima soluzione, ad esempio, è il peperoncino o, ancora meglio, il tabasco. In un contenitore mettiamo mezzo litro d’acqua e un’abbondante dose di tabasco, aggiungendo un po’ di aceto. Sempre versato nei posti dove i piccioni bevono o si rifugiano, li cominceremo vedere starnutire per non presentarsi mai più. Rimanendo in tema di spezie, quella che ai piccioni proprio non va giù è la cannella che, dunque, può perfettamente sostituire tabasco ed eucalipto per il nostro repellente.

Consigli utili

Ecco 3 straordinari repellenti naturali per far sparire all’istante i piccioni da tetto e terrazzo, da applicare una volta ogni 2 giorni. Appena applicato, il repellente allontana subito i piccioni già alla prima “bevuta”, ma le proprietà potrebbero essere alterate nei giorni. Per questo potrebbe essere, in alternativa, utile lasciare contenitori pieni di repellente in giro. Insistendo nel tempo, convinceremo i piccioni che tetto e terrazzo di casa nostra non sono un posto gradevole e insicuro.

Approfondimento

